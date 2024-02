Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis (2º da esquerda para direita) com a diretora do Sesc RJ, Regina Pinho, e presidentes de sindicatos do RJ - Claudia Dantas e Adriano Ishibashi

Publicado 06/02/2024 17:37 | Atualizado 06/02/2024 18:49

Um dos maiores eventos de verão do país chegou ao fim no último domingo, 04 de fevereiro. O Sesc RJ promoveu, durante um mês, o Sesc Verão 2024, com uma programação repleta de atividades de lazer, esportivas e culturais para toda a família, em 28 cidades do estado do Rio. Nesta terça-feira (06), foi realizada a cerimônia de encerramento na sede da Fecomércio RJ, no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de prefeitos e secretários de Esporte, Turismo e Lazer das regiões que receberam o evento, além de presidentes de sindicatos do comércio e líderes empresariais. No encontro, foi realizada uma homenagem aos gerentes das unidades Sesc RJ envolvidos na organização, aos prefeitos e sindicatos que apoiaram o evento, atletas, além da apresentação de um balanço do projeto.



“O Sesc Verão é um dos nossos xodós! Temos muito orgulho de proporcionar inclusão, cultura, lazer, saúde, esportes e muitos outros benefícios para a população. Ter o apoio das prefeituras locais e sindicatos do comércio faz toda a diferença, fomenta o turismo e ajuda a desenvolver as economias de quase 30 regiões diferentes no nosso estado. Temos que ressaltar também a importância do empenho de todos os colaboradores das unidades do Sesc RJ na realização desse grande evento. Sem vocês, nada seria possível!”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



Teresópolis foi representada pelo presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein, e pela equipe da unidade local do Sesc.



“Estamos muito felizes com o resultado do Sesc Verão em Teresópolis. A cidade tão conhecida pelo friozinho também teve um verão com muitas atividades que não só levaram entretenimento para a população, como movimentaram o comércio e os serviços. Agradeço ao presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Jr, por nos atender com um programação especial, com atrações de peso, como foi o Frejat e a Black Circle. Estamos ansiosos para a edição 2025”, comentou Igor Edelstein.

O Sesc Verão 2024 proporcionou ao público 3.554 horas de programação em 51 arenas e espaços, em geral (além da sede), onde atendeu mais de 2,3 milhões de pessoas; promoveu 1.428 atividades em um total de 3.554 horas de programação, sendo 186 ações esportivas e 146 shows; reuniu números expressivos de pessoas nas diferentes linhas de produção – 936.485 nos shows, 30.482 nas ações com os atletas, 409.489 nas atividades recreativas e 936.054 nas demais atrações; e 2.433 colaboradores estiveram envolvidos diretamente no evento, entre profissionais do Sesc RJ, parceiros e fornecedores contratados.



Em uma ação conjunta realizada pelo Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS) foram recolhidos 16.428kg de materiais recicláveis através de duas iniciativas – o Retorna Machine, equipamento de coleta por meio de bonificação, de maneira lúdica, inovadora e educativa, instalado na capital, e nas cidades de Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras, e o Coleta Volante, com agentes ambientais que recolheram os resíduos produzidos nos shows realizados em Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Niterói, Rio das Ostras e São João de Meriti. Já o Sesc Mesa Brasil, rede nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a fome e o desperdício, esteve presente em Rio das Ostras e São João da Barra e arrecadou cerca de 2,8 toneladas de alimentos não perecíveis doados pelo público presente durante o evento.



