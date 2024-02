RJ para todos + serviços atendeu mais de mil pessoas no São Pedro - Beatriz Madeira

Publicado 05/02/2024 10:05 | Atualizado 05/02/2024 10:05

O Programa RJ para Todos + Serviços, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, atendeu mais de mil pessoas na edição realizada na última sexta-feira (2), na Praça Nossa Senhora Aparecida, Rua Palmira Maria de Oliveira, no bairro de São Pedro, em Teresópolis. Uma parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, a ação de acolhimento social ofereceu serviços como: emissão de carteira de identidade; isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; emissão de carteira de trabalho digital; balcão de empregos; e orientações sobre direitos do consumidor.

O Assessor Especial do Governo do Estado do RJ, Alex Castellar, destacou a importância de o poder público estar próximo das pessoas: “Nós estamos no coração da cidade, no bairro de São Pedro, que é o mais populoso de Teresópolis e sendo assim carece de muitos serviços. Estou muito feliz de poder estar aqui e quero ressaltar que o Governo do Estado, quando vai até a sociedade, cumpre um papel importante de estar à disposição do povo, que é o papel de quem está na vida pública”, afirmou Castellar, agradecendo ao Governador Cláudio Castro e ao Secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, por colocarem mais uma vez Teresópolis na rota do projeto.

Para o Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Gustavo Simas, é fundamental o poder público chegar na porta das pessoas. “Levar esses serviços para dentro da comunidade é crucial, aproximando recursos, oportunidades e fortalecendo laços comunitários. Isso permite uma melhor compreensão das necessidades locais, adaptando e ampliando os serviços de acordo. Em resumo, essa abordagem não só oferece oportunidades tangíveis, mas também fortalece os laços sociais e promove uma gestão mais sensível e eficaz”, assinalou Gustavo Simas.

Professor Leo Manso; o atleta Robson Caetano, embaixador do RJ para Todos; Alex Castellar, assessor especial do governador; e Gustavo Simas, Secretário Municipal de Trabalho (esquerda para direita) Beatriz Madeira

Atrações da música gospel, emoção e fé marcaram primeiro Celebra Terê

A partir das 18h, encerrando a programação social, em um palco montado ao lado da praça, aconteceu a primeira edição do evento Celebra Terê, dedicada à música gospel. Mais de 500 pessoas acompanharam a programação, que contou com a participação da Orquestra Sustentável da Casa da Inovação de Teresópolis, da banda Adec Worship, do grupo de pagode Sorriso com graça e do cantor e pastor Samuel Messias. Além dos louvores, houve momentos de oração e de mensagem bíblica.