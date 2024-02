Bloco Marcha Nerd - Divulgação

Publicado 09/02/2024 11:48

O Sesc Teresópolis vai entrar na folia! A partir deste sábado (10) até terça-feira (13) a unidade vai receber shows do grupo Futsamba, de Juninho Sedução, do projeto Samba de Mãos Dadas, do bloco Marcha Nerd e de Pedro Ribeiro. O público também poderá se divertir com atividades educativas e recreativas. A entrada é gratuita.

No sábado (10), às 20h, o grupo Futsamba vai agitar o bistrô da unidade com o melhor do samba de raiz e pagode dos anos 1990. No domingo (11), será a vez de Juninho Sedução, iniciou sua carreira musical no final dos anos 80 aos 12 anos, e de lá para cá vem encantando o público com sua energia e repertório envolvente. A apresentação também vai acontecer às 20h.

Já na segunda-feira (12) a unidade vai receber o projeto Samba de Mãos Dadas. Idealizado pelo percussionista Sabão Batukda durante a pandemia, vai apresentar um repertório que resgata obras consagradas de compositores fundamentais para a preservação do samba, símbolo da cultura nacional. O show será às 20h.

O bloco Marcha Nerd, que todo ano reúne, no carnaval do Rio de Janeiro, nerds, geeks, fãs de quadrinhos e maratonistas de filmes fantasiados, vai sair em cortejo pela unidade de Teresópolis às 17h. Mais tarde, às 20h, no bistrô, Pedro Ribeiro vai animar os foliões com uma rica mistura de ritmos.

Ao longo dos quatro dias de Carnaval Sesc, o público também poderá se divertir com oficinas de adereços carnavalescos, de adereços nerd e de HQ com a temática de Carnaval. Haverá ainda contação de histórias e o ponto de leitura estará aberto. Os foliões vão também poder participar de um concurso de fantasias. Veja os dias e horários da programação abaixo.

SERVIÇO

Carnaval Sesc 2024

Data: 10 a 13/02, das 10h às 22h

Sesc Teresópolis (Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea)

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

Atividades recreativas e educativas

Oficinas de adereços nerd: 10 e 13/02, das 11h às 17h

Oficinas de adereços carnavalescos: 10 a 13/02, das 11h às 17h

Oficina de HQ – Carnaval: 10 a 12/02 | 10 às 13h e 14h às 17h

Recreação, bloquinho e concurso de fantasias: 10 a 13/02, das 11h às 17h

Contação de história: Soltando os bichos na folia: 10 e 11/02, às 10h30

Ponto de leitura: 10 a 13/02, das 11h às 17h

Shows e cortejos

Futsamba: 10/02, às 20h

Cortejo brincante: 11 e 12/02, às 17h

Juninho Sedução: 11/02, às 20h

Samba de Mãos Dadas: 12/02, às 20h

Bloco Marcha Nerd: 13/02, às 17h

Pedro Ribeiro: 13/02, às 20h