Mais de 35 mil pessoas fecharam 2023 com carteira assinadaMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 18/02/2024 18:41

Com 16.199 admissões e 15.081 desligamentos, Teresópolis fechou 2023 com um saldo positivo de 1.118 empregos formais, totalizando 35.673 trabalhadores com carteira assinada. Os números são superiores aos de 2022, quando o município teve 15.104 admissões, 14.751 desligamentos e um saldo de 353 empregos formais. É o que mostram os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

“Em 2023 o município registrou o maior saldo de empregos da história, com 35.673 trabalhadores com carteira assinada, contra os 30.217 de 2017, antes de assumirmos a Prefeitura. Tirando 2020, quando tivemos um saldo negativo devido ao período crítico da pandemia de coronavírus, os números só apresentam evolução positiva, como o Novo Caged vem mostrando ao longo da nossa gestão. Inclusive, com o destaque histórico de 2021, quando registramos a geração de 2.235 empregos, o melhor saldo em 19 anos, desde que o Caged ajustado passou a ser monitorado”, comemora o Prefeito Vinicius Claussen.

“Neste momento estamos revitalizando os convênios e pautas para estabelecer um programa que amplie, de forma efetiva, o número de vagas oferecidas pelo cadastro oficial em nosso sistema. A Secretaria trabalha para que em 2024 Teresópolis consiga atingir um índice significativo de aumento ao emprego formal, nos mais variados setores”, destaca o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Gustavo Simas.

Boas práticas: O Prefeito Vinicius Claussen pontua algumas iniciativas postas em prática desde julho de 2018, quando assumiu a Prefeitura, em prol da geração de emprego e renda. “Investimos em ações para a criação de ambiente favorável ao empreendedorismo. Implantamos o Espaço do Empreendedor e simplificamos a abertura de pequenas empresas. Colocamos em prática o tratamento diferenciado dos pequenos negócios, incentivando a participação dos empresários nas licitações realizadas pela Prefeitura. Ampliamos o programa de compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. São iniciativas que renderam a Teresópolis o título de cidade empreendedora do Prêmio Sebrae”, lembra.