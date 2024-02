Concerto dos professores da Escola de Música abre ano letivo de 2024 - BRUNO NEPOMUCENO

Publicado 19/02/2024 18:42

Marcado para o dia 5 de março, o concerto de abertura do ano letivo de 2024 na Escola Municipal de Música Giordano Loques Marrelli - Polo da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis.

A apresentação gratuita dos professores da unidade será realizada às 19h no Teatro Municipal, localizado no 2º piso da Prefeitura (Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea).



Com sede no Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto, a unidade da Secretaria Municipal de Cultura tem cerca de 140 alunos, distribuídos pelos cursos de Musicalização Infantil, Iniciação em Música (Módulo I), Formação Musical (Módulo II) e de Vivência Musical na Melhor Idade.