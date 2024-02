Estão disponíveis para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes (com castração futura garantida) - Freepik

Publicado 22/02/2024 14:25

A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Teresópolis, realiza nesta sexta (23), e no sábado (24), a Feira de Adoção ‘Adote um Amor’, das 12h às 16h, na Praça Baltazar da Silveira (da Matriz de Santa Teresa), na Várzea, conforme previsão do tempo.

Na ocasião, serão colocados para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes (com castração futura garantida) que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/ Setor de Controle de Zoonoses (COPBEA), no Fischer.

“Quem se interessar em adotar vai assinar um termo de responsabilidade e poderá levar o cachorro na hora. Nossa intenção é dar oportunidade para que esses animais sejam adotados e cuidados por tutores responsáveis, abrindo vaga para abrigar temporariamente outros cães resgatados de situação de abandono e de maus tratos”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

PARA FORMALIZAR A ADOÇÃO, É NECESSÁRIO:

• Ser maior de 18 anos;

• Apresentar original e cópia do RG e Comprovante de Residência;

• Responder questionário e passar por uma entrevista com a equipe da COPBEA;

• Assinar termo de posse responsável;

• Levar caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado.