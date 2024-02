Prefeito Vinicius Claussen descerra a placa de inauguração da 17ª escola em tempo integral em sua gestão - BRUNO NEPOMUCENO

Publicado 23/02/2024 16:29

Teresópolis acaba de ganhar a 18ª Escola em Tempo Integral. Desta vez, a unidade beneficiada é a E. M. Fazenda Alpina. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira (22), na unidade, localizada na Colônia Alpina, no 2º Distrito, com a participação do Prefeito Vinicius Claussen, que fez a entrega do kit de material escolar para os alunos da unidade. A 19º escola contemplada com a iniciativa, com lançamento para os próximos dias, será a Pedro Torres Leite, localizada em Santa Rita, também no 2º Distrito. Com isso, o município passa a ter 19 unidades com tempo integral. Objetivo é ampliar o acesso à educação, diminuir lacunas educacionais entre alunos e alcançar metas estabelecidas pelo MEC.

“As crianças da Escola Fazenda Alpina são as primeiras a receber o kit de material. É uma enorme satisfação ver a alegria delas recebendo esse material. Lembramos que, a partir da semana que vem, o kit será entregue para todos os 23 mil alunos da Rede. Além disso, essa é a 18ª escola a ser beneficiada com o programa Escola em Tempo Integral, que vai fazer total diferença na vida das crianças e dos pais também”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, que conversou com pais e responsáveis sobre as demandas da comunidade escolar. Secretários e subsecretários municipais e o vereador Paulinho Nogueira também participaram do encontro.

A secretária de Educação, Satiele Santos, também reforçou a importância da Escola em Tempo Integral para a formação dos alunos. “A proposta do ensino em tempo integral vai além do tempo de permanência na escola, buscando proporcionar uma formação mais completa, com enfoque não apenas nos aspectos acadêmicos, mas também no desenvolvimento pessoal e social dos nossos estudantes. É a gestão municipal olhando a educação com o carinho que ela merece!”.

Escola em Tempo Integral

A gestão do Prefeito Vinicius Claussen iniciou a implementação do projeto Escola em Tempo Integral em 2022 para oferecer atividades esportivas, reforço escolar e quatro refeições diárias, garantindo uma alimentação adequada e segurança alimentar para os alunos. Essa é uma oportunidade para as crianças explorarem novas habilidades e competências, com o contato de diversos estímulos e conteúdos acadêmicos. Esses instrumentos auxiliam diretamente no desenvolvimento global delas, potencializando os aspectos emocionais, físicos, intelectuais e sociais.

A Escola em Tempo Integral também é uma tranquilidade para as famílias, que terão seus filhos por mais tempo no ambiente escolar, o que contribui fortemente para a formação de indivíduos e cidadãos mais críticos e criativos.