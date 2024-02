A partir da confirmação das matrículas, poderão ser disponibilizadas vagas na 2ª Chamada, com data a ser divulgada. - Bruno Nepomuceno

A partir da confirmação das matrículas, poderão ser disponibilizadas vagas na 2ª Chamada, com data a ser divulgada.Bruno Nepomuceno

Publicado 26/02/2024 12:17 | Atualizado 26/02/2024 12:21

Pais e responsáveis têm até a próxima quinta-feira (29) para efetivar a matrícula das crianças inscritas e selecionadas para as creches e CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis. O resultado foi publicado no último dia 19, na página da Educação e em listas impressas nas unidades. A matrícula deve ser efetivada na unidade para a qual a criança foi selecionada.

A Secretaria Municipal de Educação destaca que conforme efetivada a matrícula, o aluno pode começar a frequentar as aulas. Além disso, a secretaria explica que a partir da confirmação das matrículas, será feito um levantamento para verificar quantas vagas serão disponibilizadas na 2ª Chamada, com data a ser divulgada.

No ato da matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos:

Xerox do cartão de vacina (Educação Infantil)

Três fotos 3X4

Laudo médico no caso de estudantes portadores de necessidades especiais

Xerox da certidão de nascimento do aluno

Número do NIS do aluno

Xerox do CPF do responsável

Xerox da Identidade do responsável

Xerox do comprovante de residência (no nome do responsável)