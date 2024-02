O Sine Teresópolis fica localizado no 1º piso da Prefeitura e na Casa do Trabalhadorno bairro de São Pedro - Marcello Casal JrAgência Brasil

O Sine Teresópolis fica localizado no 1º piso da Prefeitura e na Casa do Trabalhadorno bairro de São PedroMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 25/02/2024 16:29

Até o dia 1º de março o SINE Teresópolis disponibiliza 147 oportunidades de emprego. Para pessoas com experiência há vagas para açougueiro, auxiliar de escritório, churrasqueiro, confeiteiro, estoquista, leiturista, padeiro, recreador e servente de obras, entre outras. Para candidatos sem experiência, há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de bar, operador de caixa, repositor em supermercado, técnico de rede e vendedor interno.

PCD e Jovem Aprendiz: Para pessoas com deficiência (PcD) sem experiência são oferecidas 20 vagas de atendente de lanchonete; para Jovem Aprendiz há 05 vagas de estoquista.

Documentos: Os interessados devem ter em mãos os documentos originais RG, CPF e número do PIS – se não tiver, o cadastro é gerado na hora. Também é preciso apresentar a carteira de trabalho, mas caso o candidato não possua, é possível solicitar a versão digital pelo Portal do Trabalhador. Ainda é solicitado comprovante de residência com CEP.

Atendimento: O atendimento presencial e por ordem de chegada acontece de segunda a sexta, das 9h às 17h no SINE, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea) e na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100, São Pedro).