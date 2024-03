Polo CEDERJ Teresópolis fica localizado na Várzea - divulgação

Publicado 01/03/2024 16:42

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está organizando mutirões de inscrição para o Pré-Vestibular Cecierj em todas as unidades. Os interessados poderão se candidatar em vários pontos em todo o estado, em escolas da Rede CEJA, Polo Cederj e Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O objetivo é auxiliar os candidatos que estejam com dúvidas sobre a seleção e as aulas, documentação ou precise de outro auxílio.



O curso preparatório gratuito tem 150 vagas para o Polo Teresópolis. Em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o mutirão terá início no dia 02 de março, das 10h às 17h, nos seguintes locais:

- Dias 02 e 09 de março (sábados) - na Avenida Lúcio Meira, 311, Várzea (ao lado do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt).

- Dias 05, 06 e 07 de março (terça, quarta e quinta-feira): no Posto SINE Teresópolis (Sede da Prefeitura).

Para se inscrever o candidato deverá estar de posse dos documentos (identidade, CPF, comprovante de escolaridade).

O Secretário de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, destaca que “o pré-vestibular é uma iniciativa pública e gratuita que oportuniza a preparação de cidadãos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Vestibular Cederj e outros vestibulares, abrindo portas de oportunidades para a conquista de cursos superiores de formação profissional.”

Podem participar candidatos que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do ensino médio regular, em instituições públicas ou privadas de ensino, ou que já tenham concluído. Candidatos inscritos em outras modalidades, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever. Todas as regras estão disponíveis no edital, publicado em https://www.cecierj.edu.br/processo-seletivo-alunos-pvs-extensivo-2024/

O Secretário de Trabalho, Gustavo Simas, enfatiza a importância de acolher essa iniciativa que vai fortalecer os jovens com novas oportunidades de aprendizagem e profissionalização. “Através do SINE, temos buscado a integração com as outras estruturas para somarmos forças para os cidadãos que estão em busca de trabalho, emprego e renda”.

O Pré-Vestibular Cecierj conta com parceria da Secretaria de Estado de Educação e as aulas começarão dia 6 de abril para os polos com aulas aos sábados. O local, dias e horários estão indicados na página Onde Estamos em https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/onde-estamos/