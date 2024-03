Alex Castellar é o coordenador executivo do Cosud pelo Rio de Janeiro, designado pelo Governador Cláudio Castro - Divulgação

Teresópolis foi representada no encontro do maior consórcio do país, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), encerrado no último sábado (2), em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O assessor especial do Governador Cláudio Castro e coordenador executivo do Cosud pelo Rio de Janeiro, Alex Castellar propôs, no grupo de trabalho sobre infraestrutura, a discussão sobre os direitos de os municípios receberem royalties das concessionárias que exploram seus territórios, por exemplo dos pedágios cobrados nas rodovias, como acontece com Teresópolis.

“A Rio-Teresópolis tem o terceiro pedágio mais caro do país, perdendo apenas para dois pedágios em São Paulo. Ao mesmo tempo, temos mais de 800 km de estradas vicinais no nosso interior precisando de asfalto e infraestrutura e mais de 500 caminhões que escoam nossa produção agrícola subindo e descendo todos os dias para o Rio. Nada mais justo que esses trabalhadores que mais contribuem com essa tarifa diariamente vejam esses recursos retornarem para investimentos em infraestrutura viária, dando mais conforto, segurança e reduzindo os custos do deslocamento”, defendeu.

Para o Secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, a proposta de Castellar foi muito pertinente para o grupo de trabalho sobre infraestrutura: "Todos os secretários dos municípios representados compraram a ideia e entederam que é legítimo que existam royalties em cima dos pedágios para que os municípios possam fazer investimentos em infraestrutura em estradas que não são pedagiadas. Então é muito importante sua colocação e tenho certeza de que a gente vai conseguir avançar", opinou.

O 10º Cosud reuniu governadores e equipes técnicas da administração pública dos sete estados que compõem o grupo, com objetivo de debater políticas públicas para melhorias nas unidades federativas e no âmbito nacional.

Criado em março de 2019, em Belo Horizonte (MG), o Consórcio de Integração Sul e Sudeste tem o objetivo de fortalecer a cooperação entre os governos dos sete estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e impulsionar ações econômicas e ambientais para o Brasil. Com mais de 114 milhões de habitantes, esses estados respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao fim de cada encontro, os governadores assinam uma carta na qual reforçam os compromissos assumidos ao longo do evento. O documento é lido durante a solenidade de encerramento.

“Há exatamente um ano, recebi do Governador Cláudio Castro e do Secretário Chefe de Gabinete, Rodrigo Abel, a missão de ser o coordenador executivo do Cosud, que teve seu primeiro encontro exatamente no Rio de Janeiro. Coube ao nosso estado dar o pontapé para tirar do papel este que é o maior e mais importante consórcio do país, com sete estados membros que concentram 70% do PIB Nacional. Foi neste encontro do Rio de Janeiro que ficou decidido, por exemplo, que o estado seria a capital do encontro G20 em 2024, reunindo aqui as 20 maiores potências econômicas do mundo, e só por isso já vemos como o Cosud nasce grande e estratégico e com potencial para mostrar para o Brasil e para o mundo todas as nossas potencialidades”, comentou Castellar.