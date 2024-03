Campeonato estaudal reuniu mais de 100 atletas de xadrez nas categorias Sub-8 a Sub-20, masculino e feminino - Divulgação

Publicado 04/03/2024 14:54

Quatro alunos de Xadrez, modalidade oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Teresópolis, com aulas no Ginásio Pedro Rage Jahara (Pedrão), conquistaram importantes vitórias no Campeonato Estadual de Categorias 2024, promovido pela Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro (FEXERJ), no último final de semana, dias 2 e 3. A competição aconteceu no GEO Martin Luther King, na capital, e reuniu mais de 100 atletas nas categorias Sub-8 a Sub-20, masculino e feminino.

Oito atletas representaram Teresópolis no campeonato, com resultados expressivos: Flora Sarmento se sagrou campeã estadual feminino, levando também o 3º lugar na categoria Sub-12; Maria Eduarda Aragão se tornou campeã estadual feminino na Sub-20; Victor Weckmuller é o vice-campeão estadual da categoria Sub-20; e Kauê dos Santos conquistou o título de campeão estadual Sub-20.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer enfatizou que “o notável esforço conjunto da equipe da Secretaria, aliado aos dedicados professores Israel Feliciano e Jônathas Primo, está consolidando Teresópolis como um promissor berço para o desenvolvimento de novos talentos no Xadrez”.

Resultados:

Flora Sarmento - Campeã Estadual Feminino e 3° Lugar do Estado na categoria Sub-12.

Maria Eduarda Aragão - Campeã Estadual Feminino na categoria Sub-20.

Victor Weckmuller - Vice-campeão Estadual da categoria Sub-20.

Kauê dos Santos - Campeão Estadual Sub-20.