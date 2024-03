A Prefeitura de Teresópolis convocou mais 17 candidatos aprovados no II Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores dos Anos Iniciais – 1º segmento do Ensino Fundamental (Edital 001/2024). Com isso, a gestão municipal já chamou 87 professores do processo seletivo para reforçar a Rede Municipal de Ensino. Dos 87 convocados, 35 são do cadastro de reserva.

O II Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de professores dos Anos Iniciais – 1º segmento do Ensino Fundamental foi publicado no Diário Oficial do Município por meio do Edital 001/2024. O resultado foi divulgado também no DO, no último dia 1º de fevereiro, e os primeiros 52 aprovados tiveram entre os dias 1º e 2/02 para se apresentar na Secretaria de Educação (Rua Carmela Dutra, 475 – Agriões) para retirar o encaminhamento para a perícia médica.No último dia 15 de fevereiro, quatro candidatos aprovados do cadastro de reserva também foram convocados por meio do DO, e no dia 20/02, mais 14 candidatos aprovados do Cadastro de Reserva foram convocados. Na última sexta-feira, 1º, 17 aprovados foram convocados ( https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/1163 ).