Sirenes chegaram a ser acionadas no Rosário e no CaxangáReprodução Redes Sociais

Publicado 06/03/2024 09:25

A Defesa Civil de Teresópolis registrou quatro ocorrências devido às chuvas fortes na noite desta terça-feira (5) na cidade: no Panorama, uma casa foi interditada devido à problemas estruturais; em Santa Catarina, foi identificado um vegetal com suposto risco de queda; no bairro do Corta Vento, um árvore caiu sobre uma residência; e na Ilha do Caxangá, houve uma enxurrada de lama. Duas pessoas foram desalojadas.

Os maiores volumes de chuva registrados em 24 horas foram no Barroso (80.6 mm) e no Rosário (78.8 mm), comunidade onde as sirenes chegaram a ser acionadas. Também houve acionamento da sirene na Ilha do Caxangá.



A cidade também registrou os tradicionais pontos de alagamento nas ruas Manoel José Lebrão, no Ermitage; Edmundo Bittencourt, na Várzea; Tenente Luiz Meireles (UPA); Carmela Dutra, em Agriões; e Oliveira Botelho, no Alto.



O estado atual de monitoramento da Defesa Civil é de Vigilância. A previsão é de chuva moderada a ocasionalmente forte para todo o dia.



Fiquem atentos aos Alertas via SMS e Sirenes. Em caso de emergência, liguem 199 ou entrem em contato via WhatsApp (21) 2742-7025.