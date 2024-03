Rodoviários reivindicam aumento salarial e reajuste do valor da cesta básica. Empresa prestadora do serviço diz não ter recursos para negociar. - Viação Dedo de Deus

Publicado 12/03/2024 08:43 | Atualizado 12/03/2024 09:29

O teresopolitano que depende de ônibus para se deslocar teve uma ingrata surpresa na manhã desta terça-feira (12) com o início da greve dos rodoviários do município na primeira hora do dia. A paralisação atinge todos as linhas da cidade e do interior, anunciou o Sindicato de Cargas e Passageiros de Teresópolis e Guapimiriam, que representa a categoria.

Segundo o sindicato, não foram pagos os reajustes salariais previstos para os dois últimos meses e o valor da cesta básica da categoria também estaria defasado. "Nossa categoria tinha piso salário de cinco salários mínimos e hoje é dois ou menos. Pedimos desculpas a população, mas estamos negociando há dois meses e sem solução", afirmou o presidente do sindicato dos rodoviários, José Maria Vieira da Motta.

Em nota, A Viação Dedo de Deus e Viação 1º de Março, que operam o serviço em Teresópolis lamentaram a greve deflagrada, esclarecendo que não é possível atender os pedidos feitos pelo sindicato dos rodoviários diante da falta de recursos financeiros.

As empresas ressaltaram que estão recorrendo a empréstimos para arcar com seus compromissos diante dos colaboradores, já que a tarifa de ônibus na cidade de Teresópolis encontra-se defasada e insuficiente para cobrir todos os custos de operação do sistema devido ao alto número de viagens gratuitas sem repasses públicos. O percentual de gratuidades no município chegaria a 43% dos embarques. O índice é bem superior à média nacional, onde as gratuidades nos ônibus correspondem a 27% do total de passageiros transportados, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU).

A realidade é que os municípios não tem condições de subsidiar todas as gratuidades. Apenas 5,8% das cidades do país têm subsídios ao transporte público, segundo Anuário 2022 da NTU. Em Teresópolis, por iniciativa do atual Governo Municipal, há subsídio para o custeio da gratuidade dos idosos entre 60 a 64 anos de idade e não há como custear todas as gratuidades, algumas delas federais.

Aumento de passagem será discutido em sessão na Câmara

Teresópolis vai discutir o aumento da passagem de ônibus em sessão marcada para o próximo dia 20 de março na Câmara de Vereadores. Segundo a Viação Dedo de Deus, a tarifa de ônibus na cidade deveria ser de R$ 5,90, desde 2022, valor comprovado pelos estudos técnicos da planilha de custos do sistema de ônibus de Teresópolis. Em seus comunicados, a empresa vem destacando exemplos de municípios que subsidiam o transporte público, sinalizando para a necessidade de Teresópolis adotar o mesmo modelo de forma a manter a passagem com custo mais baixo para o passageiro pagante.



A realidade é que o município não tem condições de subsidiar todas as gratuidades. Por iniciativa do atual Governo Municipal, há subsídio para o custeio da gratuidade dos idosos entre 60 a 64 anos de idade e, segundo a Procuradoria Geral informou ao O Dia em maio de 2023, não há como custear as demais, algumas federais.

Ônibus escolares, cuja data base de reajuste salarial é março, não foram afetados pela greve e o serviço está mantido para o estudantes. As linhas intermunicipais da Viação Teresópolis também estão mantidas, uma vez que houve negociação salarial satisfatória, informou o sindicato.

Em nota, a Prefeitura afirmou que o prefeito Vinicius Claussen tomou conhecimento da greve, determinou que a Procuradoria Geral do município buscasse alternativas junto à empresa para encerrar a greve o mais rápido possível, diminuindo os transtornos para a população.



A Prefeitura reforçou também que as relações trabalhistas dos rodoviários são de responsabilidade da empresa que opera o sistema. Destacou, ainda, que a atual gestão vem buscando alternativas e novas fontes de financiamento do transporte público, que enfrenta uma grave crise na maioria dos municípios.

Atualização 12/3 às 9h28