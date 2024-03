Largada dos corredores do percurso 10 km, pela primeira vez na Corrida das Mulheres - Divulgação

Publicado 11/03/2024 20:00 | Atualizado 11/03/2024 20:13

A 3ª Corrida e Caminhada das Mulheres de Teresópolis, organizada pelo grupo de corrida Amigas que a Corrida me Deu, movimentou Teresópolis neste domingo (10). Com 340 participantes da cidade e também do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Nova Friburgo, o evento celebrou mais uma vez em grande estilo o Dia Internacional da Mulher promovendo saúde e estimulando a prática de esportes não apenas pelas mulheres, mas pelos homens e crianças, que também marcaram presença nas provas.



Já consolidada no calendário de eventos esportivos da cidade, a corrida trouxe muitas novidades nesta edição, começando pelo local escolhido para a arena, largada e chegada, o Teresópolis Golf Club, que possibilitou a realização de uma prova mista, com trechos de asfalto, paralelo e trilha. Outras inovações foram os dois percursos disponíveis, 5 e 10 Km, a cronometragem por chip, a prova kids e premiação por faixa-etária.



A psicóloga Aparecida Miranda participou pela primeira vez da corrida no percurso de 5 km e aprovou: “Foi uma experiência marcante, pois além de estar comemorando o Dia Internacional da Mulher, foi a minha primeira corrida de rua, pude experimentar um universo novo e acolhedor! Esse tipo de evento é importante para a integração social, uma forma inteligente de estimular o cuidado com a saúde física e mental”, opinou.

Para a realização do evento, sem fins lucrativos, o grupo contou com apoio de instituições e patrocinadores. Um dos apoiadores foi o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher. Alex Castellar, assessor especial do governo estadual, comentou a importância do poder público apoiar a iniciativa.



“Quero parabenizar as organizadoras e agradecer a Secretaria de Estado da Mulher, no nome da Secretária Heloísa Aguiar, e ao Governador Cláudio Castro, por entenderem a importância de oferecer estrutura para a realização deste grande evento. Estamos aqui celebrando as famílias, provendo a saúde e a paz. É assim que a gente faz uma cidade, um estado e um país”, afirmou Castellar, que também participou da prova de 5 km ao lado da noiva, Isis Caroline.

Apoiador do evento, o assessor especial do Governo do Estado Alex Castellar e a noiva, Isis Caroline, fizeram a prova de 5 km Acervo pessoal

Também apoiaram a corrida, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Procuradoria Geral da Mulher da Câmara Municipal de Teresópolis, via vereadora Érika Marra.

O grupo Amigas que a corrida me deu foi criado em 2020 e reúne mulheres apaixonadas por corrida, pessoas que incentivam umas as outras e promovem ações sociais importantíssimas em Teresópolis. Na liderança, estão Aline Guarilha, Aline Enes, Bruna Marques, Aparecida Faria e Fábia Rocha.



Confira os ganhadores da categoria geral:

Feminino 5 km: 1º lugar - Elio Lisboa (Amigos corredores); 2º lugar - Ralph de Jesus (Terê Run); 3º lugar - Yuri da Silva (Terê Run)



Masculino 5km: 1º lugar - Val Machado (Amigas que a corrida me deu); 2º lugar - Lara Teles; 3º lugar - Andreza Fonseca



Feminino 10 km: 1º lugar - Josy Rodrigues (Amigas que a corrida me deu); 2º lugar - Patrícia Trancoso (Amigas que a corrida me deu); 3º lugar - Luana Marque (ML Mix Run)



Masculino 10 km: 1º lugar - Alexandre Pontvianne (Upper Fit); 2º lugar - Allan Motta (Motta Assessoria); 3º lugar - Pascoal Veríssimo (Estúdio Keep Fit Run)