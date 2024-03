No momento, não há pacientes em estado grave em Teresópolis - Agência Brasil

No momento, não há pacientes em estado grave em TeresópolisAgência Brasil

Publicado 11/03/2024 16:26

A Secretaria de Saúde de Teresópolis informou, via boletim divulgado nesta segunda-feira (11), que até o momento foram registrados 505 casos de dengue no município, com o total de 42 internações, e nenhum óbito. Na última semana, 3 pacientes internados apresentaram sintomas graves da doença, se recuperaram e já receberam alta.

A Secretaria de Saúde reiterou que disponibilizou, de maneira emergencial, a sala de hidratação 24h na Unidade de Cuidados Intermediários em Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, para a recuperação plena dos pacientes que testaram positivo para a doença.

Em casos de sintomas como manchas vermelhas no corpo, febre alta, dor no corpo e vômito, procure uma das unidades de atendimento 24h como a UPA24h, o SPA Bonsucesso ou a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Eltel Abdallah, no bairro de São Pedro.