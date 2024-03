É preciso ser maior de 18 anos para adotar um animalzinho - Divulgação

Publicado 08/03/2024 14:40

Acontece nesta sexta (8) e no sábado (9) mais uma edição da Feira de Adoção ‘Adote um Amor’, organizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA/Zoonoses). O local é a Praça Baltazar da Silveira (da Matriz de Santa Teresa), na Várzea, das 10h às 14h, conforme previsão do tempo.

Novamente serão colocados para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes (com castração futura garantida) que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Controle de Zoonoses (COPBEA), no Fischer.

Para formalizar a adoção, é necessário:

– Ser maior de 18 anos;

– Apresentar original e cópia do RG e comprovante de residência;

– Responder questionário e passar por uma entrevista com a equipe da COPBEA;

– Assinar termo de posse responsável;

– Levar caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado.