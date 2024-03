Passagem de ônibus em Teresópolis aumenta para R$ 5,30 a partir de domingo (17) - Divulgação

Publicado 13/03/2024 07:44

Em audiência de conciliação realizada na tarde desta terça-feira (12), na 3ª Vara Cível de Teresópolis, com representantes da Prefeitura de Teresópolis e das Viações Dedo de Deus e Primeiro de Março, ficou estabelecido que o valor da tarifa de transporte municipal urbano, com exceção dos ônibus executivos, passará dos atuais R$ 4,90 para R$ 5,30.

Com o acordo judicial, foram encerradas as negociações salariais entre as empresas e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e Guapimirim e os ônibus começam a circular gradativamente para atender a população.

"A conciliação para o fim do movimento foi possível após um acordo estabelecido dentro de um processo judicial entre a viações e a Prefeitura Municipal de Teresópolis para atualização da tarifa de ônibus na cidade, já que o sistema de transporte coletivo do município possui um elevado número de gratuidades, dificultando a manutenção do preço atual diante do aumento dos insumos que incidem sobre a prestação do

serviço e a necessidade de manter o equilíbrio financeiro do sistema", disseram as empresas prestadoras do serviço por meio de nota.

O Sindicato dos Rodoviários informou que foi garantido o reajuste de 7% para a categoria e a cesta básica no valor de R$ 400, além de pagamento de abono de R$ 300,00 em três parcelas. O sindicato afirmou, ainda, que em julho deve negociar com a empresa novamente a cesta básica, ainda considerada defasada.

Respeitando o artigo nº 135 da Lei Orgânica do Município, o novo valor entrará em vigor no próximo domingo, dia 17 de março.

A nova tarifa de ônibus ficará em vigor até sete dias úteis após uma audiência pública, a ser realizada pela Câmara dos Vereadores, conforme determinado pela Lei Municipal 3.772/2019. Nesta audiência, as empresas de ônibus apresentarão as planilhas de custos para comprovar a necessidade desse aumento.