IFRJ possui campus em 15 municípios fluminensesDivulgação

Publicado 14/03/2024 13:54

Teresópolis é um dos seis municípios fluminenses a receber um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O anúncio feito nesta terça (12) pelo Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, foi acompanhado pelo Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, e o Reitor do IFRJ, Rafael Barreto Almada, em cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.



“Uma conquista histórica, um sonho antigo termos uma instituição pública de ensino federal, que vai garantir um futuro de mais oportunidades e uma Teresópolis mais desenvolvida, especialmente na área de tecnologia, uma das vocações da nossa cidade”, comemora Vinicius Claussen, acompanhado do secretário municipal de Governo e Coordenação, Vinicius Oberg.

O Prefeito Vinicius Claussen e o Reitor do IFRJ, Rafael Barreto Almada, comemoram a conquista para a cidade Divulgação



Ao todo, serão criados 100 novos campi nos 27 estados brasileiros, com a geração de 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O Governo Federal vai investir R$ 3,9 bilhões em obras, por meio do Novo PAC. Desse total, R$ 2,5 bilhões são para criar novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia possui campus em 15 municípios do estado do Rio de Janeiro e oferece cursos de Formação Inicial e Continuada, Técnicos de Nível Médio, de Graduação Superior de Tecnologia, de Pós-Graduação e de Extensão, todos gratuitos e para todas as idades.



O IFRJ está presente em Teresópolis desde julho de 2022, data da assinatura do acordo de cooperação técnica com a renomada instituição de ensino. Os cursos gratuitos de Balconista de Farmácia, Assistente de Logística, Assistente Administrativo e Microempreendedor Individual são realizados na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, com vagas anunciadas por meio de edital.

