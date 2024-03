Grupo de mulheres homenageadas pelo Conselho Comunitário de Segurança - Rodrigo Souza

Publicado 14/03/2024 14:43 | Atualizado 14/03/2024 14:51

Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, durante a reunião ordinária mensal da última terça-feira (12), realizada no auditório a OAB Teresópolis, o Conselho Comunitário de Segurança (CCS) homenageou 23 mulheres líderes do município consideradas referência em suas áreas de atuação. O objetivo foi reconhecer o trabalho das homenageadas e também inspirar outras mulheres a persistirem ocupando com coragem os espaços na sociedade.

Entre as homenageadas, membros mulheres das forças de segurança do município: a comandante do 16º Grupamento de Bombeiros Militares do RJ, Tenente Coronel Mariana Domingos, primeira mulher a ocupar o posto na Região Serrana; as sargentos Giselle Carvalho, da Patrulha Maria da Penha, e Aline Vieira, do 30º Batalhão de Polícia Militar; as agentes da Guarda Civil Municipal Félix e Carreiro; Layana Pedrazzi, da 110º Delegacia de Polícia Civil; e Valério Furtado, agente da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

Ao receber a homenagem, a comandante do 16º GBMRJ destacou os desafios que se apresentam para se alcançar sucesso na carreira, principalmente em áreas como a militar, com uma palavra de incentivo: "O caminho é difícil, mas a vitória é certa. Incentivem suas filhas. Os sonhos podem ser alcançados com esforço, com estudo e proatividade. Falo por experiência própria que vale a pena abrir mão de algumas coisas quando jovens para colher lá na frente", afirmou a Tenente Coronel Mariana.

"Escolhemos mulheres líderes de Teresópolis para, em nome delas, homenagear também todas as bravas mulheres de nossa cidade. Entre elas, por exemplo, a primeira mulher a comandar a Corporação dos Bombeiros na Região Serrana; a primeira mulher que ocupou a Procuradoria da Prefeitura Municipal; a primeira mulher a ocupar a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores; uma representante da Patrulha Maria da Penha que faz um trabalho importantíssimo combatendo a violência contra a mulher; uma jornalista que se pauta pela veiculação da verdade, com destemor e respeito aos fatos e as leis; enfim, mulheres que com suas atuações fazem a diferença na sociedade de Teresópolis", comentou Dra Elizabeth Barbosa, presidente do CCS.

Confira a lista completa de homenageadas:

Tenente Coronel Mariana Domingos, comandante do 16º GBMRJ;

Sargento Giselle Carvalho, Patrulha Maria da Penha, 30º BPM;

Sargento Aline Vieira, 30º BPM;

Luciene Carreiro, Guarda Civil Municipal / Conselho Comunitário de Segurança;

Marcela Félix, Guarda Civil Municipal;

Layana Pedrazzi, 110º Delegacia de Polícia Civil;

Valério Furtado, 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal;

Vereadora Érika Marra, representando o legislativo municipal;

Secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi, representando o executivo municipal;

Anielle Monteiro, Conselho Municipal de Turismo;

Lilian Cirico, Conselho Municipal da Mulher;

Alice Maciel, Associação dos Clubes e Entidades Recreativas de Teresópolis (Acert);

Monica Blando, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (Aciat);

Cristina Guarilha, AmoFrades, representando as associações de bairros;

Geovania Maia, representando as servidoras municipais;

Advogada Patrícia Cavalcanti, OAB, primeira mulher a ocupar a Procuradoria Geral do Município;

Jornalista Jannaina Costa, Jornal O Dia, representando a imprensa;

Thais Guarilha, Sesc;

Ana Medeiros, Fecomércio, representando o Comércio;

PRa Roberta Almeida, representando os grupos religiosos;

Julie Siqueira, SETUR;

Margareth Rose, Secretaria da Mulher;

Henriette Birgagão, OAB 13ª Subseção