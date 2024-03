Curso tem a chancela do SENAC-RJ - Senac RJ

Publicado 15/03/2024 13:49 | Atualizado 15/03/2024 13:51

As inscrições para o curso gratuito de Desenvolvedor PHP terminam na próxima segunda-feira (18) pelo link https://www.teresopolis.rj.gov.br/desenvolvedor-php/ . A capacitação integra o programa da Prefeitura de Teresópolis ‘Geração TerêTec’ e oferece 20 vagas, sendo reservadas quatro para PcD (Pessoa com Deficiência). As aulas são presenciais e começam em abril.

O edital de chamamento público, com as diretrizes do processo seletivo, pode ser conferido no link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/1168 . A divulgação dos selecionados será no dia 22/03 e a matrícula, de forma presencial, no Senac (Rua Alice Quintella Maurici Regadas, 66 – Várzea), no período de 25 a 28/03. Sendo que o dia 25 será exclusivo para atendimento aos PcDs selecionados. As aulas começam dia 1º de abril.

‘Geração TerêTec’

O programa municipal ‘Geração TerêTec’ é uma iniciativa da gestão do Prefeito Vinicius Claussen que conta com a parceria de instituições de ensino e projetos sociais: Serratec, Galileo, Faetec, Cecierj, e Senac). Até o momento, já foram ofertadas 489 vagas em diversos cursos gratuitos, com 230 formandos.

Entre os cursos já oferecidos, ‘Lógica da Programação’, ‘Programação em Java’ e ‘Análise de Dados com Power BI’. Com o lançamento do curso ‘Desenvolvedor PHP’, durante a formatura, totalizam quatro capacitações ofertadas. Os treinamentos contam com a certificação do Senac. Podem participar da seleção jovens a partir de 16 anos de idade, residentes em Teresópolis e que cumpram os requisitos elencados nos editais.

Em formato inédito, o ‘Geração TerêTec’ funciona como um hub de aprendizado em profissões digitais e tem como objetivo capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho, com foco na empregabilidade e na geração de renda.