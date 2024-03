Senhas para atendimento serão distribuídas das 13h às 15h - Beatriz Madeira

Publicado 19/03/2024 11:13

O Governo do Estado do RJ, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, realiza na próxima quinta-feira (21), no Meudon, mais uma edição do programa RJ para Todos Serviços, um programa da Secretaria de Estado de Governo. Na estrutura, que será montada na Praça Santa Rita de Cássia, a população terá acesso serviços gratuitos, como emissão de carteira profissional digital e documento de identidade; poderá fazer habilitação para casamento; conseguir isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; encaminhamento para postos de trabalho, no balcão de empregos; e ainda esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor.



O atendimento do RJ para Todos será das 13h às 17h. Para garantir atendimento de forma organizada, as senhas serão distribuídas das 13h às 15h. Para a retirada de documento de identidade, é importante que o interessado tenha em mãos a certidão de nascimento ou casamento original. Já os interessados em fazer a habilitação para casamento precisam apresentar documento de identidade, CPF e certidão de nascimento.



Ao longo do dia, o DJ Marcelo Daimex anima a programação, aquecendo o público para o grande encerramento, a partir das 18h, com um show do grupo de pagode teresopolitano “Nós do Samba”.



“Uma das premissas do governo Cláudio Castro é que o estado esteja mais perto da população. O RJ para Todos, junto com outros programas sociais do governo, cumpre essa missão de aproximar os serviços públicos de quem mais precisa”, destaca o secretário de Estado de Governo, André Moura.



Alex Castellar, assessor especial do Governo do Estado, lembra que a edição do Meudon é a segunda em Teresópolis este ano: “Depois do sucesso de público no São Pedro, quando foram realizados mais de 1500 atendimentos, chegamos agora a outro bairro bastante populoso que é o Meudon. Um bairro de grande concentração de empresas, de um povo trabalhador que muitas vezes não tem nem tempo ou recursos para correr atrás de uma certidão, de um documento, de um direito. No RJ para Todos, esse serviços e muitos outros estarão de fácil acesso para quem precisa”, comenta Castellar.

"A edição do evento que realizamos no dia 02 de fevereiro, no bairro de São Pedro, foi um sucesso. Mais uma vez levaremos dignidade, cidadania e lazer para a comunidade, com vários serviços, acolhimento social e show. Aproveitem a oportunidade e participem", convida Gustavo Simas, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.