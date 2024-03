Alvará 2024 só será entregue mediante a vistoria. - Bruno Nepomuceno

Publicado 18/03/2024 14:09

A vistoria dos veículos de táxis que atuam em Teresópolis, visando a Renovação Anual de Concessão do Serviço de Transporte Público Individual de Passageiros, será nos próximos dias 26 e 27, das 9h às 11h, no pátio da antiga fábrica Sudamtex (Rua Nilza Chiapeta, 150 – Várzea). Os profissionais devem dar entrada no pedido de renovação de forma online, por meio do 1doc (www.teresopolis.1doc.com.br), ou presencial, no Protocolo Geral da Prefeitura (de segunda a sexta, das 12h às 17h).

Serão vistoriados diversos itens do veículo, como as condições internas e externas do transporte, caracterização e funcionamento dos taxímetros. O alvará 2024 só será entregue mediante a vistoria.

A Secretaria de Segurança Pública alerta que o concessionário que não se apresentar na data estipulada pela Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, não poderá renovar seu Alvará, tendo que protocolar na Prefeitura sua solicitação de manutenção de concessão que será avaliada pela Secretaria.

Para mais informações, a Coordenadoria de Engenharia de Tráfego fica no Centro Administrativo (Av. Lúcio Meira, 375 2º piso – Várzea – antigo Fórum). O e-mail é cet@teresopolis.rj.gov.br.

Documentos necessários

Alvará na validade

CNH na categoria B e com EAR

Extrato de Pontuação dos últimos 12 meses

Comprovante de residência atual

Certidões criminais nos âmbitos estadual e federal

Nada consta de débitos junto à fazenda municipal

ISS

Aferição de Taxímetro na validade

CRLV do veículo 2024 (casos seja apresentado o 2023 o mesmo só terá validade de acordo com os prazos estipulados pelo Detran-RJ).