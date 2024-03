Via Sacra 2024 celebra os 10 anos do projeto em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/03/2024 11:48 | Atualizado 22/03/2024 11:51

Há 10 anos encenada pela equipe de teatro do Instituto Saber, revivendo os últimos momentos de Jesus Cristo na terra, a Via Sacra terá três apresentações em Teresópolis em 2024, desta sexta (22) até domingo (24), conhecido como Domingo de Ramos. O espetáculo acontece mais uma vez na Praça Baltazar da Silveira, da Igreja Matriz de Santa Teresa, sempre às 20h. Haverá arquibancada para o público e distribuição de capas de chuvas, para que o mal tempo não seja empecilho para os espectadores.

Grandiosa, reunindo mais de 80 atores e figurantes que percorrerão sete palcos interligados, a montagem é uma das mais famosas representações da Via sacra na Região Serrana do Rio de Janeiro, tendo registrado em 2023 mais de mil expectadores por apresentação.

O principal objetivo do projeto é preparar o coração das pessoas para viver o mistério da Semana Santa, fortalecendo e estruturando a mensagem bíblica de acordo com as escrituras sagradas, onde o público será convidado a percorrer o caminho sagrado junto com os atores em um cenário "vivo", começando com a entrada de Jesus em Jerusalém, sua condenação e morte na Cruz e, finalmente, sua Ressurreição.

"Este ano, paracelebrar os 10 anos de Via Sacra, novas cenas foram adaptadas assim como novas coreografias e toda trilha musical", explicou a produçãodo evento.

A edição comemorativa de 2024 conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da FUNARJ, por mediação do assessor especial do Governo, Alex Castellar: "A Via Sacra é um espetáculo gradioso de cultura e de fé. Através da mensagem cristã da vida, morte e ressurreição de Jesus, podemos refletir sobre a nossa vida, ver onde precisamos corrigir a rota e estabelecer novos propósitos, o que transcede uma religião. O Governo Cláudio Castro valoriza iniciativas como essa e mais uma vez, assim como fez com a Jornada Diocesana em 2023, traz a sua parceria para viabilizar a realização deste mais este gradioso evento", comentou.

A Via Sacra conta também com o patrocínio do Clube Comary e o apoio da Prefeitura de Teresópolis e da Paróquia de Santa Teresa.

“A Prefeitura dá todo o apoio para a realização do evento, que valoriza e fomenta a cultura local. Parabenizamos os realizadores pelo belo espetáculo, que sempre emociona e encanta o público”, destacou Ricardo Guarilha, secretário municipal de Cultura.