O Prefeito Vinicius Claussen celebra o convênio, que permitirá à Prefeitura atender mais 140 famílias com vaga de creche - BRUNO NEPOMUCENO

O Prefeito Vinicius Claussen celebra o convênio, que permitirá à Prefeitura atender mais 140 famílias com vaga de crecheBRUNO NEPOMUCENO

Publicado 20/03/2024 14:48

Na tarde desta terça-feira (19), foi inaugurada na comunidade de Santa Cecília a Creche Escola Santo Antônio. Convenidada com a Prefeitura de Teresópolis, numa parceria com a Mitra Diocesana, a unidade de ensino vai atender cerca de 140 crianças, em turmas de Berçário, Maternal e Jardim. A cerimônia de inauguração da creche contou com uma apresentação especial da cantora Joanna e uma oração de agradecimento do Padre Renato Andrade, além da benção do prédio e dos participantes pelo vigário Julian Fonseca Gouvêa. As aulas começam na próxima segunda-feira (25).



“Hoje, estamos entregando a 100ª unidade pública de educação em nossa cidade. Isso só foi possível pelo convênio com a Mitra Diocesana. Meu agradecimento especial ao Dom Joel Portella Amado e ao Padre Renato Andrade, pároco da matriz. Agradeço também às empresas e aos fiéis que abraçaram esta obra, contribuindo para a realização deste projeto, que vai atender a 140 famílias de Santa Cecília, Cascata dos Amores, Alto e entorno”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, que estava acompanhado de secretários e subsecretários. Os vereadores Paulinho Nogueira, Amós Laurindo e Teco Despachante também participaram da inauguração.



O Prefeito ressaltou que a Prefeitura vai disponibilizar profissionais qualificados para atuarem na unidade, entre eles, professores, orientadores pedagógicos, equipe diretiva e outros colaboradores. Além disso, o município vai disponibilizar alimentação e outros recursos necessários para o bom funcionamento da creche.



Pároco da Matriz de Santo Antônio, Padre Renato Andrade lembrou o desafio enfrentado para construir a creche, com a doação de inúmeros fiéis, da comunidade e de empresários. Uma obra iniciada há mais de quatro anos, interrompida pela pandemia, que agora é entregue com uma infraestrutura e qualidade que as famílias da região merecem.

"Obrigado a todos os amigos e benfeitores que fizeram com que esse sonho se tornasse realidade. Agradeço o carinho e apoio de todos, mas recordo que o padre não faz nada sozinho, tenho uma equipe maravilhosa que abraçou comigo essa empreitada", agradeceu Padre Renato.

O diretor da Mitra Diocesana, Anderson Cunha, representou o Bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portella Amado na cerimônia. Padre Jorge Medeiros, atualmente pároco da Matriz de Santa Teresa, também esteve presente para prestigiar a concretização do sonho que teve início enquanto era pároco da Igreja de Santo Antônio.



A Creche Escola Conveniada Santo Antônio, que fica na Rua Cecília Meireles, nº 400, em Santa Cecília, possui três pavimentos e vai atender crianças de 6 meses até 5 anos de idade, em dois turnos de acolhimento. Para a matrícula, uma equipe da SME esteve durante dois dias na unidade para atender pais e responsáveis. Foram feitas também solicitações de transferência para a creche.