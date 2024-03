O Prefeito Vinicius Claussen reuniu nesta quinta-feira (21) um grupo de secretários para alinhar ações e definir a logística de atendimento à população, em eventual caso de emergência, por conta do alerta de chuva intensa para este final de semana.Foi criado um gabinete de crise, de forma preventiva, regulamentando pelo decreto nº 6.150/24, publicado em edição extra do Diário Oficial. O documento também traz as medidas e ações a serem tomadas, como a suspensão das aulas na rede municipal já em vigor nesta sexta-feira (22) e ponto facultativo nas repartições públicas a partir das 13h.As equipes de todas as secretariais municipais estão de prontidão para atender no que for relacionado ao seu campo de atuação. Todas mobilizam servidores, veículos e maquinário pesado para o pronto atendimento das ações demandadas pela Defesa Civil.“Nosso pessoal está de sobreaviso para atuar, de forma integrada, com os órgãos e instituições envolvidos direta ou indiretamente na resposta a qualquer eventualidade, como previsto no Plano de Contingência. Orientamos a população a acompanhar os informes da Defesa Civil pelos canais oficiais e a seguir todas as orientações repassadas pelos auto-falantes das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme e por SMS”, orienta o Prefeito Vinicius Claussen.Teresópolis conta com 50 pontos de apoio para acolhimento da população em situações ligadas a chuvas intensas. Possui 25 sirenes em 16 comunidades, 25 pluviômetros do Cemaden/Governo Federal e 05 réguas de rio do Instituto Estadual do Ambiente.A Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone de emergência 199 ou via WhatsApp (21) 2742-7025, pelas redes sociais oficiais, Ouvidoria ou por meio dos canais de comunicação da Subsecretaria de Comunicação Social através do e-mail comunicacao@teresopolis.rj.gov.br.O Plano de Contingência da DC pode ser conferido através do link Em pronunciamento via redes sociais, o Prefeito Vinicius Claussen explicou como o município se organizou preventivamente.