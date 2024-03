Gabinete de crise preventivo se reuniu mais uma vez nesta sexta (22) para discutir ações de enfrentamento às fortes chuvas previstas para este fim de semana - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/03/2024 16:24 | Atualizado 22/03/2024 16:27

Coordenado pelo Prefeito Vinicius Claussen, o Gabinete de Crise Preventivo de Teresópolis se reuniu novamente nesta sexta-feira (22), para dar andamento às ações e definir novas medidas de atendimento à população, em eventual caso de emergência, por conta do alerta de chuva intensa para este fim de semana.



“Seguimos com as equipes da Prefeitura de sobreaviso e acompanhando todas as atualizações climáticas. Pedimos que a população siga as orientações repassadas pelos nossos canais oficiais. Por medida de prevenção, quem mora em área de risco deve procurar abrigo com familiares e levar seus documentos pessoais. Importante também que levem seus animais de estimação”, orientou o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado dos secretários municipais. Também participaram da reunião os vereadores Amós Laurindo e Paulinho Nogueira.



O secretário de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, participou, na manhã de hoje, de uma reunião, de forma virtual, com o Governo do Estado. “Nossas equipes estão 24 horas por dia monitorando a chegada da frente fria. Vamos solicitar às concessionárias de luz e de gás que cedam equipes para reforçar o plantão e sanar possíveis problemas. Estamos preparados para apoiar os municípios com equipamentos e pessoal. Temos mais de 2 mil agentes do Corpo de Bombeiros em prontidão”, garantiu o Governador Cláudio Castro.

Prefeito Vinicius Claussen assinou novo decreto com medidas preventivas e de enfrentamento a possíveis ocorrências em função das chuvas intensas Bruno Nepomuceno



Previsão do tempo: O Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mantém as previsões de chuvas acima de 100mm a partir do final da tarde desta sexta, 22, com possibilidade de alagamentos e inundações. Há probabilidade de chuva forte no domingo, 24. O panorama meteorológico será atualizado neste sábado, 23.



Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de que as áreas com maior volume de precipitação serão os bairros Soberbo, São Pedro, Meudon, Vale da Revolta e Fonte Santa, na área urbana. No interior, a preocupação maior é com as localidades de Canoas, Mottas e Santa Rosa. Entretanto, é necessário que os moradores de todos os bairros e localidades estejam atentos aos avisos da Defesa Civil.



Barragem do Caleme: Equipes das secretarias municipais de Defesa Civil e de Meio Ambiente vistoriaram a Barragem do Triunfo, no bairro Caleme, e verificaram que a represa está com menos de 1/4 de sua capacidade com água. A estrutura está conservada e o sistema extravasor funciona normalmente. Por medida de prevenção, o dreno foi aberto para baixar o nível de água para que, caso chova forte, a barragem tenha capacidade maior de aborção.



Medidas: O Gabinete de Crise Preventivo decidiu suspender a cobrança do estacionamento rotativo na zona comercial e turística até domingo, 24.



Saúde: A Secretaria de Saúde está reforçando a frota de ambulâncias e os profissionais de plantão nos serviços de pronto atendimento 24 horas, como UPA e SPA de Bonsucesso e Dr. Eitel Abdallah, em São Pedro.



Pedrão: O Ginásio Poliesportivo Pedrão poderá funcionar como posto de atendimento assistencial e de saúde, caso haja necessidade.



Caso seja preciso, será instalado um ponto de abrigo e atendimento veterinário de animais no Parque Municipal de Exposições, em Albuquerque.



O funcionamento da Feirarte – a popular Feirinha do Alto – ficará a critério de cada expositor.



O Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, não funcionará neste fim de semana.



