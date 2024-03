Deslizamentos em Teresópolis deixaram dois mortos e pessoas feridas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/03/2024 19:45

A Prefeitura de Teresópolis decretou Estado de Emergência, na tarde deste sábado (23), devido aos danos causados pela chuvas. A medida foi publicada pelo prefeito Vinicius Claussen, coordenador do Gabinete de Crise Preventivo, no Diário Oficial da cidade. Devido aos temporais, uma criança de sete anos e um adolescente de 14 morreram soterrados após um deslizamento de terra na comunidade da Coreia.

A cidade, que recebeu um acumulado de chuvas de 260 mm em 24 horas, registrou 27 ocorrências em 16 bairros. Entre os incidentes, 15 são deslizamentos de terra atingindo total ou parcialmente residências, muros e árvores e dois óbitos.

De acordo com a prefeitura, o decreto foi motivado "pelas consequências das fortes precipitações, que ocasionaram alagamentos e deslizamentos de terras em diversos pontos do município, acarretando em morte, danos e prejuízos". O órgão ainda acrescentou que os inúmeros estragos provocados aconteceram em virtude da "elevação desproporcional dos níveis dos rios e seus respectivos afluentes".



"Estamos identificando a situação das pessoas atingidas, listando as intervenções emergenciais, como obras de contenção e de recuperação de trechos de ruas danificados, e alinhando ações assistenciais e de reconstrução com o Governo do Estado", disse Claussen.

A prefeitura informou ainda que funcionários da Secretaria de Obras atuam em apoio as equipes de busca e salvamento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, com maquinário e caminhões atuando na desobstrução de ruas, remoção de árvores caídas e limpeza, principalmente na Coreia e no Vale da Revolta, as duas áreas mais afetadas. No Meudon, o trabalho tem o apoio da empresa Águas da Imperatriz, que disponibilizou retroescavadeira, dois caminhões e um caminhão-pipa.



Mobilização

A prefeitura instituiu um Grupo Especial de Mobilização para percorrer pontos críticos com altos índices de acumulado de chuva. A equipe conta com profissionais de diversas secretarias e busca orientar os moradores destas áreas para se retirarem do local. Segundo o gabinete, na comunidade do Perpétuo, primeira a ser visitada, cerca de 90% dos moradores atenderam ao pedido e estão saindo das residências.



Pontos de apoio

Os moradores que necessitarem de abrigo pode procurar pontos de apoio abertos na madrugada deste sábado (23). São eles: Ciep Sebastião Mello (Barroso) e as escolas municipais Dorvalino de Oliveira (Coreia) e Neidy Angélica de Souza Coutinho (Vargem Grande). Durante o dia foram abertos novos pontos de apoio nas escolas municipais Anna Barbosa (Jardim Féo), Vera Pedrosa (Meudon), Irene Sant’anna (Pimentel), Manoel José Fernandes (Jardim Meudon), CEDAL (São Pedro), Marília Porto (Santa Cecília ), Estado de Israel (Granja Florestal/Salaco SOB AVISO) - na cidade, e nas escolas Sizenando Tayt-Sohn (Mottas) e José Alves (Santa Rosa) – na zona rural.



Doações



A cidade conta com quatro pontos, abertos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para recebimento de doações de água, alimentos, roupas e produtos de higiene: Ginásio Pedro Jahara – o Pedrão (Várzea), e na área rural o CRAS Bonsucesso, a Igreja Católica em Mottas e Igreja Católica em Imbiú.