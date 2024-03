Destacamento iniciou os trabalhos pelo Perpétuo - Prefeitura de Teresópolis

Publicado 23/03/2024 19:58

Na tarde deste sábado (23), Um destacamento especial foi criado, a pedido do Prefeito Vinicius Claussen, sob o comando do Coronel Flávio Castro, Secretário de Meio Ambiente, para acompanhar pontos críticos, com altos índices de acumulado de chuva.



Fazem parte deste destacamento, equipes das secretarias de Defesa Civil, Governo e Coordenação, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e Segurança Pública, além do Prefeito. O trabalho do grupo é orientar os moradores destas áreas para que se retirem do local.



Os trabalhos do destacamento começaram pela comunidade do Perpétuo e cerca de 90% dos moradores atenderam ao pedido e deixaram as residências.

"Pedimos a todos os moradores de áreas de risco da comunidade do Perpétuo que se retirem imediatamente. Há grande risco de deslizamento. Atendam ao pedido de nosso Grupo Especial de Mobilização", reforçou o Prefeito nas redes sociais.