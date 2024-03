Insumos enviados pelo Governo do Estado serão encaminhados aos moradores afetados pelas fortes chuvas - Divulgação

Publicado 24/03/2024 14:56

Desde o início das fortes chuvas no Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro ativou o Plano de Contigência e vem apoiando os municípios mais atingidos, especialmente na Regiâo Serrana. Ao longo dos últimos dois dias, foram distribuímos mais de 4 mil insumos e mais de 2 mil alimentações prontas entre as cidades com ocorrências. Para Teresópolis, onde já tinham sido registrados mais de 220 mm de volume de chuvas e 27 ocorrências até as 10h deste sábado (23), o governo estadual enviou, ao longo do dia, provisões via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Operação SOS Chuva, iniciativa da Fundação Leão XIII com o RioSolidário, obra social do Governo do Estado.

No início da tarde, a Secretária de Desenvolvimento Social, Rosângela Gomes, esteve pessoalmente na cidade, no Ginásio do Pedrão, local escolhido pelo Gabinete de Crise Preventivo como ponto central de apoio às operações, entregando 500 refeições para serem distribuídas nos abrigos. No início da noite, a Presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça, e do RioSolidário, Paola Figueiredo, também estiveram no local para a entrega de produtos de higiene, limpeza e mantimentos.

Rosângela Gomes reforçou a importância dos moradores das áreas de risco procurarem os pontos de apoio e não colocarem a vida em risco: "Neste momento, estamos atuando e dando suporte aos municipios. O mais importante neste momento é que todos que moram em áreas de risco fiquem atentos e não deixem de procurar um abrigo diante de qualquer sinal de risco", alertou a secretária.

A secretária de Estado Desenvolvimento Social, Rosângela Gomes, o Assessor Especial do Governo do Estado Alex Castellar, e a secretária municipal de Assistência Social, Eliane Leite na entrega das refeições enviadas pelo governo estadual Jannaina Costa

"Essa foi a missão que o Governador Cláudio Castro e a primeira-dama Analine nos deram e prontamente, junto com o RioSolidário, somar forças para acalentar um pouco o que o município está passando", comentou a Presidente da Fundação Leão XIII.

"Quero agradecer a todos os servidores que estão se dedicando a acolher as vítimas das chuvas que castigaram Teresópolis. Quero agradecer também ao Governo do Estado e ao governador pela ajuda que está chegando aqui e também ao governo federal", comentou o Prefeito Vinicius Claussen, que à tarde declarou estado de emergência no município

Máquinas e caminhões vão dar apoio às operações na cidade e interior

Por volta das 21h30, chegaram a Teresópolis três caminhões e duas retroescavadeiras solicitadas pelo Prefeito Vinicius Claussen ao governador para apoiar a manutenção das comunidades e das vias públicas da cidade e do interior conforme solicitado pelo prefeito. Os equipamentos foram recebidos pelo assessor especial do governador, Alex Castellar, que acompanhou todas as entregas do governo estadual no município e também esteve ao longo do dias vistoriando as comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas.

"Desde a madruga acompanhamos as ocorrências em Teresópolis e agora pela noite recebemos o maquinário solicitado pelo prefeito, que já foram colocadas à disposição do secretário municipal de serviços e obras públicas para intervenções na cidade e no interior. Agradeço ao Governador Cláudio Castro e ao secretário do Ambiente, Bernardo Rossi, que prontamente atenderem o nosso município não somente com esse maquinário como enviando insumos e refeições", agradeceu Castellar, reforçando que ao longo deste domingo (24) são esperadas mais provisões do Governo do Estado em Teresópolis.

Acompanharam também as entregas dos insumos a Secretária Municipal de Assistência Social, Eliane de Moraes Leite, os vereadores Paulinho Nogueira, Amós Laurindo, Diego Barbosa e Pr Luciano, e o Ouvidor Geral do município, Lucas Guimarães.