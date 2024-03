O Prefeito Vinicius Claussen foi pessoalmente receber o veículo das mãos da Secretária de Assistência Social do Estado, Rosângela Gomes - Divulgação

O Prefeito Vinicius Claussen foi pessoalmente receber o veículo das mãos da Secretária de Assistência Social do Estado, Rosângela GomesDivulgação

Publicado 27/03/2024 07:28

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Teresópolis recebeu do governo do estado um carro 0KM para reforçar o atendimento nos equipamentos da pasta. O veículo é um dos 92 entregues pelo Governador Cláudio Castro aos municípos durante evento, nesta segunda-feira (25), no Palácio Guanabara. Os carros serão usados para serviços administrativos, melhorar a logística de assistência aos municípios e fortalecer a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Outros dois veículos adquiridos ficarão disponíveis para os abrigos de acolhimento do Estado.

"Depois da grave crise econômica que o Rio passou, a primeira pasta que deixou de ser vista foi a Assistência Social e nós conseguimos, com muito trabalho, mudar essa história. Reabrimos e abrimos os Restaurantes do Povo, expandimos o Café do Trabalhador, além de estarmos reestruturando nossos abrigos. Em 2023, atingimos a grande marca de 13 milhões de refeições servidas à população. E a entrega desses veículos corrobora o nosso compromisso com a assistência social e a união do Estado com todas as prefeituras", destacou o governador Cláudio Castro.

O investimento para aquisição dos veículos é proveniente de uma verba de emenda parlamentar de 2019 da Bancada Federal do Rio de Janeiro, relatada à época pelo deputado federal Hugo Leal. Foram investidos na compra dos veículos cerca de R$ 9,6 milhões.

O Prefeito Vinicius Claussen comentou sobre a importância da nova viatura para a SMASDH: “A realização deste evento é a prova de que o Governo do Estado e o Governador Cláudio Castro estão alinhados com os municípios e preocupados em ampliar e fortalecer a rede de proteção da Assistência Social e temos certeza de que esse veículo que recebemos hoje será muito bem utilizado pela nossa Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos."

"O caminho de quem quer fazer o bem, às vezes, é tão difícil. Mas nós fizemos tudo o que era necessário e, hoje, tiramos esse sonho do papel e entregamos para as secretarias de Assistência Social", disse o deputado federal, Hugo Leal.



Governo Estadual também anuncia recursos financeiros

Ainda no evento, o governador anunciou o repasse de R$ 12 milhões às secretarias de assistência social dos municípios. A verba é disponibilizada por meio da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que tem como uma de suas funções o reforço da parceria com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

"Só tenho a agradecer por tudo que o Estado tem proporcionado à assistência social. Nesse fim de semana, durante as chuvas, ouvi de muitas prefeituras o reconhecimento de ter um governo tão presente em todas as regiões do território fluminense. E isso tudo só é possível pela liberdade e confiança que o governador nos dá para trabalharmos e atuarmos perto da população que mais necessita", citou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.