Ocorrência de afundamento da rua Dr Aleixo, na Várzea, deixando poste em risco de queda - Reprodução Redes Sociais

Ocorrência de afundamento da rua Dr Aleixo, na Várzea, deixando poste em risco de quedaReprodução Redes Sociais

Publicado 25/03/2024 14:26

A Defesa Civil de Teresópolis já registrou 42 ocorrências devido às chuvas fortes que atingem a cidade desde a última sexta-feira (22), 31 delas relacionadas a deslizamentos de terra. Segundo o boletim divulgado no fim da manhã de domingo (24), há também 16 pessoas desalojadas, recebendo o apoio e cuidado das secretarias municipais responsáveis.

Nas últimas 24 horas, os maiores volumes de chuva foram registrados no Corta Vento (59.8 mm), no Rosário (31.6 mm), no Barroso (32.4 mm), no Parnaso (41.6 mm) e no Meudon (41.27 mm), onde na madrugada de sábado (23) um deslizamento causou o desabamento de uma casa, vitimando uma criança de sete anos e um adolescente de 14 anos. As sirenes chegaram a ser acionadas nos bairros do Rosário e do Perpétuo, que fazem parte do grande São Pedro. Não houve registro de alagamentos.

No momento, chove fraco no município, que continua em estado de alerta devido ao volume acumulado de chuvas. Segue válida a previsão de chuva moderada a ocasionalmente forte para todo o domingo.