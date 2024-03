Prefeito Vinicius Claussen entre o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, em reunião do Gabinete de Crise Preventivo - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen entre o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, em reunião do Gabinete de Crise PreventivoBruno Nepomuceno

Publicado 25/03/2024 14:21

Publicada neste domingo (24), no Diário Oficial da União, a Portaria n° 990, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, reconhece a situação de emergência de Teresópolis em decorrência das chuvas intensas que atingem a Região Serrana desde o dia 21 de março.



Com 02 óbitos, 26 deslizamentos de terra, registrados pela Defesa Civil, 84 pessoas desabrigadas e 47 desalojadas sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o município teve a situação de emergência decretada no último sábado (23) pelo Prefeito Vinicius Claussen.



Entre os motivos do decreto estão: as consequências das fortes precipitações, que ocasionaram alagamentos e deslizamentos de terras em diversos pontos do Município, acarretando em morte, danos e prejuízo. Os inúmeros estragos provocados no Município em virtude do elevado índice pluviométrico elevou de forma desproporcional os níveis dos rios e seus respectivos afluentes.

Plano de recuperação de áreas atingidas está em andamento

Também neste domingo (24), o Prefeito Vinicius Claussen, coordenador do Gabinete de Crise Preventivo, recebeu o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Na pauta, foram avaliadas medidas emergenciais que o Governo Federal dispõe como recursos para auxiliar as pessoas atingidas e reparar os danos nas regiões afetadas pelas fortes chuvas.



Junto com secretários e vereadores, o prefeito e o secretário visiaram a comunidade do Perpétuo, no bairro de São Pedro, e a Rua da Mata, no Barroso, pontos críticos localizados na parte alta da Serra dos Cavalos e que apresentam rachaduras no solo, para avaliação e definição de planos de trabalho. O município está pleiteando ao Governo Federal obras emergenciais de contenção e de recuperação de estruturas danificadas pelas chuvas.



“Essas são as áreas de risco geológico mais preocupantes no momento. Por isso, mostramos ao secretário Wolnei Wolff a urgência de uma resposta de mitigação de risco por meio de um plano humanitário e de recuperação das áreas atingidas”, explicou o Prefeito Vinicius Claussen.

Equipes da Defesa Civil continuam percorrendo os bairros e fazendo vistorias técnicas nos endereços com registro de ocorrências. Servidores das secretarias de Agricultura e de Obras e Serviços Públicos atuam direto na desobstrução de acessos, remoção de árvores e retirada de terra em vias públicas, na cidade e no interior.