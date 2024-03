Para se vacinar, é preciso apresentar CPF e fazer parte do grupo prioritário - Phillipe Guimarães/MS

Para se vacinar, é preciso apresentar CPF e fazer parte do grupo prioritário Phillipe Guimarães/MS

Publicado 26/03/2024 12:34

Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dá início à 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Mais uma vez haverá uma única fase para toda a população que faz parte do grupo prioritário para a imunização.

De acordo com a SMS, de segunda a sexta-feira, a vacinação ocorrerá em todas as unidades de saúde, das 8h às 17h. Em Fonte Santa, Meudon e Rosário, o atendimento será das 8h às 19h, durante a semana; e das 8h às 13h, aos sábados.



A campanha acontece para o seguinte público: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; trabalhadores da Saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).



Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.



Para se vacinar, é preciso levar o CPF e se enquadrar no público prioritário.



Campanha foi antecioada em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios



A 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue determinação do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). O esforço tem o objetivo de imunizar, no mínimo, 90% do público-alvo. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha terá início em de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.



A imunização previne contra os vírus que geralmente começam a circular em maio, junho e julho, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel. “Mas desde o ano passado, estamos observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Então, esse ano nós vamos antecipar a campanha para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis, para que a gente possa estar com a população protegida antes do inverno”, explicou.



A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. A pasta informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.