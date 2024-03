O presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein, representou o Sesc na entrega dos alimentos à instituição - Divulgação

O presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein, representou o Sesc na entrega dos alimentos à instituiçãoDivulgação

Publicado 28/03/2024 17:36

Nesta quinta-feira (28), o Sesc Rio de Janeiro, por meio do Programa Sesc Mesa Brasil, entregou em Teresópolis 80 cestas de alimentos. A doação vai beneficiar diretamente crianças e adolescentes que participam dos projetos Mais Infância, Pequeno Gourmet e AdoleSesc, realizados pelo Sesc Teresópolis em parceria com o Lar Tia Anastácia, instituição social localizada na comunidade do Rosário, no bairro de São Pedro.

O projeto Pequeno Gourmet, em especial vem ao encontro da missão do Sesc Mesa Brasil, uma vez que visa incentivar na infância o cultivo de hábitos saudáveis, cooperação, sociabilidade e sustentabilidade. Assim como no projeto, o programa do Sesc tem foco na promoção do aproveitamento integral dos alimentos e o combate ao desperdício.

"Nossos agradecimentos ao presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Jr, que sempre coloca Teresópolis na rota desse que é o maior programa de combate à insegurança alimentar do país", comentou Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis, que fez pessoalmente a entrega das doações à instituição.



Representantes da Fecomércio-RJ, Sincomércio e Sesc Teresópolis na entrega das doações ao Lar Tia Anastácia Divulgação

Sobre o Sesc Mesa Brasil

Em um país onde milhares de pessoas sofrem de desnutrição e de doenças causadas pela falta de alimentação adequada, o Sesc Mesa Brasil no Rio de Janeiro surge como iniciativa de grande alcance social. Uma tarefa que deve ser compartilhada por todos os segmentos sociais, incluindo o cidadão, o Estado e o empresário, em busca da construção de uma sociedade mais democrática, menos desigual. Mais humana e menos injusta.



O principal objetivo do programa é minimizar os efeitos da fome em nosso estado e o desperdício de alimentos, contribuindo para a Segurança Alimentar e Nutricional das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Assim, atuamos na redução do desperdício, mediante a doação de alimentos, além de desenvolver ações educativas e a promoção de solidariedade social em todo o país.