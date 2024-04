Espaço Ama Leitura na Feso Proarte - Divulgação

Publicado 08/04/2024 10:35

Nos dias 12 e 13 de abril, a cidade de Teresópolis receberá o I Seminário AMA Leitura, promovido pelo Centro Cultural Feso Pro Arte e Instituto AMA Leitura. Com o tema “Como trabalhar a literatura Infantojuvenil em tempos de intolerância”, o evento irá homenagear importantes nomes do setor, como Flávio Carneiro e Flávia Savary, vencedores do Prêmio Jabuti de 2021 e 2015 respectivamente, além de editores, escritores e ilustradores para rodas de conversa, reflexões literárias e oficinas de criação.

O Seminário tem vagas limitadas e é destinado a educadores, pedagogos, psicólogos, escritores, ilustradores, editores, bibliotecários, mediadores de leitura, contadores de histórias, profissionais do livro, produtores culturais, estudantes, interessados pela leitura e pela formação de novos leitores. As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de março e terá valor colaborativo de R$40 – que se inscrever receberá o livro “A lenda do Poeterê” e certificado com carga horária de participação.

A programação inicia no dia 12 de abril, sexta-feira, com o cerimonial de abertura do evento e apresentação do presidente do Conselho do Centro Cultural Feso Pro Arte, Dr. Jorge Bragança, da diretora do Centro Cultural Feso Pro Arte, Edenise Antas e da diretora do Instituto AMA Leitura, Ana Maria de Andrade. Além do espetáculo musical Pro Arte UFRJ, haverá uma homenagem aos autores de Teresópolis vencedores do Prêmio Jabuti – mais tradicional premiação literária do Brasil – Flávio Carneiro e Flavia Savary. O primeiro dia do Seminário encerra com a participação dos escritores na roda de conversa “O papel do educador no estímulo à leitura literária”.

No dia 13 de abril, sábado, a programação inclui as mesas “Panorama: A Leitura no Brasil e a Lei 12.244/10”, com Edenise Antas e Ana Maria de Andrade; “Educação socioemocional e Literatura Infantojuvenil”, com o editor premiado e professor José Prado; “Quando e como trabalhar temas sensíveis e o respeito à diversidade a partir da literatura infantojuvenil?”, com a autora Cristina Villaça; “Quais os caminhos para a educação antirracista e a presença da literatura negra nas escolas?”, com a escritora e curadora da FLUP Simone Mota; e “Construir ou desconstruir estereótipos a partir das imagens nos livros infantojuvenis?”, com o ilustrador Marcelo Pimentel.

Na parte da tarde, o evento segue com oficinas literárias de contação de história, escrita criativa, livro autoral e ilustração. O Café Teatro Filosófico encerra o dia com esquete teatral e mesa literária e podcast “O feminino na obra de Shakespeare – sob a perspectiva na infância e na juventude”. Confira a programação completa abaixo.

Na ocasião, também será lançado o I Prêmio Educador AMA Leitura Feso Pro Arte, além de serem apresentadas as ações literárias para o ano de 2024 do Centro Cultural Feso Pro Arte e do Instituto AMA Leitura.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Inscrições: até 10 de abril de 2024

12 de abril, sexta-feira

· 18h – Cerimonial de abertura

Dr. Jorge Bragança – presidente do Conselho do Centro Cultural Feso Pro Arte

Edenise Antas – diretora do Centro Cultural Feso Pro Arte

Ana Maria de Andrade – diretora do Instituto AMA Leitura

· 18h30 – Espetáculo musical Pro Arte UFRJ

· 19h - Homenagem aos autores de Teresópolis vencedores do Prêmio Jabuti

Flávio Carneiro

Escritor, crítico literário, roteirista e professor titular de Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), publicou vários livros, em gêneros diversos: romances, contos, crônicas, novelas infantojuvenis, ensaios literários e dois roteiros para cinema. Recebeu diversos reconhecimentos e prêmios, entre eles: Prêmio Jabuti (1º lugar) - Categoria Crônicas 2021, com o livro Histórias ao Redor (Vitória: Cousa, 2020); Prêmio Jabuti (3º lugar) - Categoria Juvenil 2009 e Prêmio de Altamente Recomendável para o Jovem (FNLIJ) 2009, com o romance A distância das coisas (São Paulo: SM, 2008); 3º Prêmio Barco a Vapor 2007, com o romance A distância das coisas. Recentemente, seu livro Paisagem com segredo (Curitiba: Maralto, 2021), recebeu o selo Cátedra 10, da Cátedra UNESCO de Leitura/PUC-Rio. Parte de sua obra foi publicada em outros países, como Portugal, México, Colômbia, Alemanha, Itália, EUA. Seu livro mais recente é o infantojuvenil A mais bela história de todos os tempos (Curitiba: Maralto, 2023).

www.flaviocarneiro.jiap.com.br

@setefmc

Flávia Savary

Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha com Literatura Infantojuvenil desde 1979, ministrando palestras sobre o tema pelo país. Ganhou cerca de 80 prêmios literários em todos os gêneros. Participou de várias coletivas com seu trabalho de ilustradora e artista plástica, no Brasil e no exterior. Tem poemas, contos, romances e peças teatrais, em obras voltadas para adultos e crianças, publicadas em mais de 40 antologias, além de ter textos seus levados ao palco dentro e fora do país. Durante cinco anos contribuiu com crônicas mensais para a revista Cidade Nova. Em 2015 recebeu o 2º lugar do Prêmio Jabuti, categoria infantil, com o livro A roupa nova do arco-da-velha, onde as ilustrações homenageiam seu pai, Jaguar, cartunista e cofundador do jornal O Pasquim. Em 2018 recebeu nova indicação ao Jabuti, dessa vez na categoria juvenil.

www.flaviasavary.com.br

· 19h30 - Roda de Conversa: O papel do educador no estímulo à leitura literária

Convidados: Flávio Carneiro e Flávia Savary

Mediação: Ana Maria de Andrade

Escritora e ilustradora de Literatura Infantil desde 2003, com mais de vinte livros publicados. Algumas de suas obras foram selecionadas para programas de leitura em diversos estados brasileiros e cidades de Portugal. É jornalista graduada em Comunicação Social (FACHA/RJ), professora especialista em Educação Montessoriana (ABEM/RJ) e Arte-Educação, gestora de projetos de leitura com formação em Gestão Empresarial (UCAM/RJ) e Gestão com Pessoas (FGV/RJ). Alguns de seus trabalhos receberam prêmios como o Troféu Tiradentes 2016, da Academia Teresopolitana de Letras, e o Prêmio Ser Humano 2014, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Por seu livro A cidade de Teresa, em edição bilíngue, português e italiano, recebeu a Medalha Teresa Cristina 2022 da Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis e o Prêmio Conectando Saberes 2022 da Fundação Lemann. Ganhou menção honrosa no Prêmio UFF de Literatura 2014 (RJ) e finalista do Prêmio Sesc Distrito Federal (Brasília), categoria crônica. Ocupa a cadeira Machado de Assis na Academia Teresopolitana de Letras.

www.anamariadeandrade.com

@anaandradeescritora