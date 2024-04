Agricultores familiares podem se inscrever pelo site da Prefeitura ou pessoalmente no dia da chamada pública - Divulgação

Publicado 02/04/2024 10:14 | Atualizado 02/04/2024 10:18

As inscrições de forma eletrônica para a Chamada Pública da Agricultura Familiar para a compra de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis terminam na próxima quarta-feira (3). Quem preferir, poderá entregar a proposta presencialmente na Sessão Pública que acontece na quinta-feira (4), a partir das 18h.

A iniciativa recebe recursos do PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar) e os interessados podem enviar a documentação de habilitação e seus projetos de venda, de forma digital por meio do link www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br , até o dia 3/04, pelo Protocolo Eletrônico 1Doc, disponível no site da Prefeitura.

A Sessão Pública de análise e julgamento acontecerá no dia 4 de abril, às 18h30, na Escola Municipal Francisco Maria Dállia, em Bonsucesso, quando também poderão ser apresentadas, até às 18h, documentação necessária e propostas impressas. O resultado será publicado no Diário Oficial do município até o dia 12 abril e a formalização dos contratos acontece até o dia 22 de abril. O fornecimento será pelo período de 10 meses, podendo ser prorrogado.

Buscando ampliar a participação do Agricultor Familiar, a realização da Chamada Pública permite a apresentação do Projeto de Venda pelo Agricultor Familiar e Empreendedor Familiar Rural como proponente individual, além da participação como grupo informal (projeto de venda conjunto de agricultores familiares) e grupo formal (associações e cooperativas), todos detentores da DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF – Programa de Nacional Fortalecimento da Agricultura Familiar.

A Chamada Pública é a maior da história do município, com um valor estimado em R$ 1.588.959,09, o cardápio valoriza a produção local, inclusive com a previsão de aquisição de alimentos orgânicos. Essa é mais uma importante ação do Programa ‘Compre em Terê’ que visa dar um tratamento diferenciado para os Pequenos Negócios e Agricultores no fornecimento para a Prefeitura.

O limite individual de venda de alimentos da Agricultura Familiar é de até R$ 30 mil por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP ou CAF, por ano civil, por órgão comprador, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Alimenta Brasil - modalidade Compra Institucional.

O Edital pode ser obtido em https://licitacao.teresopolis.rj.gov.br e informações podem obtidas na Secretaria M. de Educação (Rua Carmela Dutra, 475 – Agriões), de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Sessão Pública de Análise e Julgamento

Dia: 4 de abril de 2024

Horário: 18h (entrega das propostas) e 18h30 (início da Sessão)

Local: Escola Municipal Francisco Maria Dállia, localizada na Estrada Teresópolis-Friburgo (RJ-130), Km 28, Bonsucesso, no 3º Distrito.