Escola Móvel Pet do Senac RJ participa da Semana de Cursos de Teresópolis com atividades para pets e tutores

A semana é um evento é gratuito e voltado tanto para profissionais do mercado pet quanto para o público em geral - Divulgação

A semana é um evento é gratuito e voltado tanto para profissionais do mercado pet quanto para o público em geralDivulgação

Publicado 05/04/2024 07:26

O evento gratuito acontece de 08 a 19 de abril de 2024 e é fruto de parceria entre a Prefeitura e o Sincomércio Teresópolis. A programação prevê workshops, feira de adoção, RecreaCão, FotoPet e atendimento comercial. Interessados devem se inscrever a partir 05 de abril de 2024, na unidade Senac de Teresópolis.



A Escola Móvel Pet do Senac RJ leva atividades para pets e tutores à Semana de Cursos de Teresópolis, entre os dias 08 e 19 de abril de 2024. Realizada pelo Senac RJ em parceria com a Prefeitura da cidade e o Sincomércio local, a semana é um evento é gratuito e voltado tanto para profissionais do mercado pet quanto para o público em geral. A abertura acontece no dia 08, das 13 às 18h, na Praça Olímpica de Teresópolis (Rua Manuel Madruga, 121 – Várzea). Além do workshop Matrizes Pet: Riscos e Problemas de Saúde nos Pets, estão previstas ativações como RecreaCão, FotoPet, feira de adoção e atendimento comercial.



A programação inclui, ainda, o curso de Técnicas Avançadas de Tosa, além dos workshops Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet, Como cuidar da estética dos pets e gerar renda, Matrizes Pet: Colorimetria com carinho, Beleza Peluda: Um Cronograma capilar para pelos deslumbrantes, Oficina Pelos Pet: Escovação e cuidado em foco, Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes e Benefícios da recreação para a saúde dos pets. Todos os cursos são destinados para maiores de 18 anos. Interessados em participar da Semana de Cursos devem se inscrever a partir 05 de abril de 2024, diretamente na unidade Senac de Teresópolis (Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 - Várzea). Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone (21) 2018-9045.



Sobre o Senac RJ

Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



Serviço:



Escola Móvel Pet do Senac RJ participa da Semana de Cursos de Teresópolis com atividades para pets e tutores

(Rua Manuel Madruga, 121 – Várzea)

Evento gratuito





Abertura



08/04 | 13h às 18h | RecreaCão, FotoPet, feira de adoção



08/04 | 14h às 17h | Atendimento Unidade Senac Teresópolis



08/04 | 14 às 16h | Workshop Matrizes Pet: Riscos e Problemas de Saúde nos Pets





Programação de Cursos e Workshops



09/04 | 13 às 15h | Workshop Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet



09/04 | 15h30 às 17h30 | Workshop Como cuidar da estética dos pets e gerar renda



12/04 | 13 às 15h | Workshop Matrizes Pet: Colorimetria com carinho



17/04 | 08 às 10h | Workshop Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet



18/04| 08 às 10h | Workshop Beleza Peluda: Um Cronograma capilar para pelos deslumbrantes



18/04 | 10h30 às 12h30 | Workshop Como cuidar da estética dos pets e gerar renda



18/04 | 13h30 às 15h30h | Oficina Pelos Pet: Escovação e cuidado em foco



19/04 |10 às 12h | Workshop Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes



19/04| 13 às 15h | Workshop Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes



19/04| 15h30 às 17h30h | Workshop Benefícios da recreação para a saúde dos pets



09 à 16/04/2024 | 08 às 12h | Curso Técnicas Avançadas de Tosa



10 à 17/04/2024 | 13 às 17h | Curso Técnicas Avançadas de Tosa