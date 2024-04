O evento contou com a participação de autoridades estaduais e municipais do setor tecnológico e científico, além de diversos representantes dos municípios fluminenses. - Divulgação

O evento contou com a participação de autoridades estaduais e municipais do setor tecnológico e científico, além de diversos representantes dos municípios fluminenses.Divulgação

Publicado 08/04/2024 10:42

Teresópolis esteve presente na 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada no Teatro Odylo Costa Filho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nos dias 2 e 3 de abril. O evento contou com a participação de autoridades estaduais e municipais do setor tecnológico e científico, além de diversos representantes dos municípios fluminenses.



Teresópolis foi representada pelo subsecretário de Ciência e Tecnologia, Edmo Gonçalves, que destacou a importância do envolvimento dos municípios na construção de políticas públicas a partir da integração com as universidades.



Com o tema ‘Ciência, Tecnologia e Inovação para um Rio de Janeiro Justo, Sustentável e Desenvolvido’, o evento organizou importante debate para o desenvolvimento do estado. A conferência discutiu uma série de temas numa série de mesas- redondas, palestras e eventos, abordando pautas relevantes para a ciência, tecnologia e inovação, incluindo políticas públicas, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo, inovação tecnológica, saúde, mulheres na ciência e investimentos para o setor.



A 5ª Conferência Estadual foi promovida pela Comissão Organizadora Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, a Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, a Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC e o Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ, unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi a anfitriã do evento.

Teresópolis foi representada pelo subsecretário de Ciência e Tecnologia, Edmo Gonçalves Divulgação