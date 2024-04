Escola Móvel PET do Senac-RJ fica em Teresópolis até dia 19 com cursos e workshops gratuitos para a população - BRUNO NEPOMUCENO

Publicado 09/04/2024 11:59

Nesta segunda-feira (8), foi inagurada oficial a Escola Móvel Pet do Senac RJ, que fica estacionada na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, até dia 19 de abril. A unidade oferece cursos e workshops gratuitos para cuidados com pets. As inscrições já começaram e podem ser feitas no escritório do Senac Teresópolis, localizado na rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, também na Várzea, ao lado de Sesc.

Pedro Teixeira, Diretor de Operações do Senac-RJ, presente no evento de inauguração explicou a proposta da unidade, que está em Teresópolis pela primeira vez: "Essa é uma iniciativa muito especial. Estamos trazendo cursos gratuitos para um mercado que vem crescendo muito, tanto para os tutores quanto para os profissionais para que possam aprimorar o tratamento dos animais, que hoje são parte da família", comentou Pedro, agradecendo a parceria com o Sincomércio Teresópolis e a Prefeitura de Teresópolis.

Rodiney Turl, vice-presidente do Sincomércio Teresópolis, comemorou o envio da Escola Móvel Pet para a cidade, um pedido do sindicato atendido prontamente pela Fecomércio-RJ: "Um momento muito especial para você que é cuidador de pet ou tutor e quer aprender mais sobre cuidados com os animais aprimorar os conhecimentos com esses cursos gratuitos e com a qualidade da formação que o Senac oferece. Agradeço ao presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Jr, pela atenção de sempre com Teresópolis", disse.

Também esteve presente na cerimônia de abertura a Secretária Municipal de Saúde, Clarissa Guita, representando a Prefeitura de Teresópolis, parceira no evento. "Agradeço o Senac-RJ pela parceria para proporcionar essa importante ação, em nome do Prefeito Vinicius Claussen", afirmou.

Além dos cursos dentro da Escola Móvel, a ação do Senac-RJ está oferecendo atividades diversificadas no espaço ao lado da carreta, na Praça Olímpica. A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA), vinculada à Secretaria de Saúde, também está realizando uma feira de adoção de cães em paralelo ao evento.

Programação de Cursos e Workshops

09/04 | 13 às 15h | Workshop Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet

09/04 | 15h30 às 17h30 | Workshop Como cuidar da estética dos pets e gerar renda

12/04 | 13 às 15h | Workshop Matrizes Pet: Colorimetria com carinho

17/04 | 08 às 10h | Workshop Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet

18/04| 08 às 10h | Workshop Beleza Peluda: Um Cronograma capilar para pelos deslumbrantes

18/04 | 10h30 às 12h30 | Workshop Como cuidar da estética dos pets e gerar renda

18/04 | 13h30 às 15h30h | Oficina Pelos Pet: Escovação e cuidado em foco

19/04 |10 às 12h | Workshop Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes

19/04| 13 às 15h | Workshop Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes

19/04| 15h30 às 17h30h | Workshop Benefícios da recreação para a saúde dos pets

09 à 16/04/2024 | 08 às 12h | Curso Técnicas Avançadas de Tosa

10 à 17/04/2024 | 13 às 17h | Curso Técnicas Avançadas de Tosa