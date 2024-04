ChocoSerra valorizou a produção local e artesanal dos chocolates - Bruno Nepomuceno / PMT

Publicado 10/04/2024 15:47

A edição de 2024 do tradiconal Festival de Chocolate de Teresópolis, a ChocoSerra, acontece de 20 a 23 de abril, no SESC Alpina, encerrando a Estação Chocolate do calendário do Município.



A programação contará com stands de chocolate, gastronomia, shows, espaço com artesanato e recreação infantil. A entrada é franca. Durante 4 dias, os apreciadores poderão degustar as mais variadas delícias à base de cacau nos estandes. São bombons, trufas, brownies, mousses, pavês, biscoitos, tortas e bolos de pote, de todos os formatos e sabores.



“O ChocoSerra" foi criado em 1997 para divulgar o chocolate artesanal do município e incentivar a cadeia produtiva local, além de apresentar várias atrações artístico-culturais. É um dos eventos gastronômicos mais importantes do município, movimenta a cidade, traz visitantes de outras cidades, gerando e circulando renda para Teresópolis. Sempre aguçando paladares e dando um charme especial ao friozinho da Serra, para deleite de visitantes, turistas e moradores. Convidamos a todos para participar, teresopolitanos e turistas”, destacou o secretário de Cultura, Ricardo Guarilha.



O ChocoSerra mais uma vez conta com o apoio da Fecomércio RJ e do Sincomércio Teresópolis. Para Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis, o ChocoSerra é um festival de grande relevância para o município. "Estamos muito felizes de repetir a parceria que já foi realizada nos dois últimos anos com Prefeitura. Temos certeza de que um evento como esse vai movimentar não apenas a economia do segmento de produção de chocolates, como toda a cadeia produtiva da cidade, especialmente o comércio local", comentou.

