A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do Imbuí - BRUNO NEPOMUCENO

Publicado 09/04/2024 14:08

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) Polo Teresópolis está com 20 vagas abertas para o curso profissionalizante gratuito de 'Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagemem'. A qualificação é destinada a mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. O prazo de matrículas vai até 23 de abril. A previsão é de que as aulas tenham início ainda em abril.

Estão aptas a se candidatar mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em vulnerabilidade e risco social, sejam vítimas de violência e moradoras de locais com infraestrutura deficitária. As interessadas devem procurar a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, localizada no Centro Administrativo Municipal (antigo Fórum), na Várzea, que fará o encaminhamento das candidatas para as unidades da Faetec.

Para realizar a matrícula, as candidatas devem levar à unidade da Faetec, localizada no CIEP da Barra do Imbuí, os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e a ficha de matrícula entregue pelo CEAM ou CIAM.



"A capacitação profissional aumenta as chances da mulher conseguir um emprego, conquistar autonomia financeira e retomar o comando da sua vida", afirmou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.



A presidente da Faetec, Caroline Alves, destaca a importância desse projeto para todas as mulheres que se encontram em vulnerabilidade social:



"A abertura dessas vagas representa uma grande oportunidade para que as mulheres consigam reingressar ao mercado de trabalho ou uma melhor colocação profissional, alcançando assim sua autonomia financeira. É muito gratificante poder, pela terceira vez, abrir inscrições para este programa tão relevante para a sociedade do Rio de Janeiro", destacou Caroline.

O Programa Pronatec Mulheres Mil tem ao todo 315 vagas em 16 polos Faetec nas cidades de Mangaratiba; Arraial do Cabo; Búzios; Cachoeiras de Macacu; Iguaba; Itaperuna; Itatiaia; Macaé; Niterói (Unidade Pendotiba); Nova Iguaçu (Unidade Centro); São Gonçalo (Unidade Vila Lage); Mendes; Tanguá; Teresópolis; Três Rios e Valença.