Vacinação contra a gripe continua exclusiva para o público prioritário - Governo Federal

Publicado 11/04/2024 09:22

Seguindo a campanha nacional de vacinação contra a influenza, no próximo sábado (13), a Secretaria Municipal de Saúde promove o dia D contra a gripe. Neste dia, todas as unidades de saúde estarão abertas e diversos pontos de vacinação estarão espalhados pela cidade, para garantir que todos que fazem parte do grupo prioritário possam se vacinar.

A vacina contra a gripe segue liberada apenas para as pessoas dos grupos prioritários, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sendo pessoas com 60 anos ou mais, Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, indígenas, quilombolas, grávidas e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), Pessoas com deficiência (PCD), professores da educação, Profissionais da força das forças de segurança, salvamento, e forças armadas, profissionais da saúde, pessoas em situação de rua, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, caminhoneiros e pessoas com comorbidades. O restante da população ainda deve aguardar a liberação da vacina.

As unidades Básicas Saúde estarão funcionando de 8h às 17h e sete locais foram selecionados para serem os pontos estratégicos de vacinação, a fim de imunizar o maior número de pessoas possível. Os locais escolhidos são a Calçada da Fama; Praça Baltazar da Silveira (Santa Tereaa); Praça Nilo Peçanha (Ginda Bloch); Praça dos Expedicionários, Terminal Rodoviário, a Unidade Móvel de Saúde em Mottas (em frente a escola Sizenando Adolpho Tayt-Sohn) e o Teresópolis Shopping, no 3º piso. No Teresópolis Shopping a vacinação acontece de 10h às 21h. Para se vacinar é necessário levar o CPF.