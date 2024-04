Alex Castellar é confirmado como pré-candidato do PL à Prefeito de Teresópolis com o apoio do atual prefeito, Vinicius Claussen, e do governador Cláudio Castro - Divulgação

Publicado 19/04/2024 00:00 | Atualizado 20/04/2024 14:33

O Prefeito de Teresópolis e presidente do PL no município, Vinicius Claussen, anunciou o apoio à pré-candidatura de Alex Castellar (PL) à Prefeitura do municipio. No anúncio, feito via redes sociais na quarta-feira (16), Claussen também apresentou como pré-candidato a vice-prefeito o servidor público e ex-secretário municipal Davi Serafim (PSD). A chapa formada, nomeada Aliança Terê do Bem, pretende unir a experiência política e competência administrativa dos pré-candidatos para "impedir o retrocesso da cidade".

Atualmente assessor especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Alex Castellar tem mais de 25 anos de atuação política, iniciada na União Estudantil de Teresópolis, com passagens por gabinetes políticos de âmbitos municipal, estadual e federal. Já foi secretário de Educação e de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação em Nova Iguaçu, onde conquistou o mais importante prêmio de inovação do Estado em 2018, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Em Teresópolis, ocupou a Secretaria de Governo na gestão do Prefeito Márcio Catão e é idealizador da Casa da Inovação, uma escola gratuita de habilidades digitais na Beira Linha que já formou mais de 600 alunos em cursos de tecnologia e música.

Um dos fatores que influenciaram na decisão do Governador Cláudio Castro de indicar Castellar como pré-candidato é sua atuação no coordenação do Programa Governo Presente, que levou obras para todo estado, colaborando para a reeleição de Castro, bem como na coordenação estadual do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), que deu visibilidade nacional ao governador. Com o apoio do Secretário Chefe de Gabinete, Rodrigo Abel, e do Deputado Federal Altineu Côrtes, líder do PL na Câmara dos Deputados, goza de prestigio com prefeitos de vários municípios.

Já Davi Serafim trabalha pelo município de Teresópolis desde 1996 e há mais de 20 anos é servidor concursado, tendo ocupado no atual governo os cargos de subsecretário na pasta de Segurança Pública, onde reestruturou o setor de transportes, e de secretário de Obras e Serviços Públicos, pasta que ocupou até se afastar para compor a chapa com Castellar. Serafim é bastante querido entre os servidores e pela população.

"Unimos forças em um projeto de união, combinando competência administrativa e experiência política para avançarmos e não permitir o retrocesso para Teresópolis. Orgulho de ter ao nosso lado Alex Castellar, pré-candidato a Prefeito e o servidor Davi Serafim, pré-candidato a vice-prefeito. Agradeço ao Governador Cláudio Castro pelo apoio incondicional e pela parceria por Teresópolis", afirmou o prefeito Vinicius Claussen.

Em suas redes sociais, Castellar reforçou que se sente feliz e honrado com o apoio e agradeceu aos líderes do partido, que definiram sua pré-candidatura. "Agradeço ao meu líder, Governador Cláudio Castro, por tudo que tem realizado em nossa cidade, ao sempre Presidente Jair Bolsonaro, ao nosso Senador Flávio Bolsonaro, ao Presidente do nosso partido no Estado do Rio de Janeiro, meu Deputado Federal Atineu Côrtes, decisivo em todo esse processo, e ao Presidente do PL de Teresópolis, Prefeito Vinícius Claussen, pelo apoio e confiança.

Até o momento, também são pré-candidatos à Prefeitura de Teresópolis o ex-prefeito Mário Tricano (PP), o atual presidente da Câmara Municipal, Leonardo Vasconcellos (União Brasil), o deputado estadual Julio Rocha (Agir-RJ) e o médico e ex-secretário de Saúde, Maurilio Schiavo (PRD).