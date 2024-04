Poderão oferecer lances nos leilões pessoas físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), e Pessoas Jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) - Reprodução redes sociais

Poderão oferecer lances nos leilões pessoas físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), e Pessoas Jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)Reprodução redes sociais

Publicado 22/04/2024 17:10

A Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Segurança Pública e de Administração, realiza, no próximo dia 7 de maio, às 10h, de forma online ( https://www.leiloesja.com.br ) e presencialmente na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Rua Tietê, nº 552 – Nossa Senhora de Fátima), o leilão de veículos apreendidos ou removidos ao depósito municipal. O edital pode ser consultado no site oficial da Prefeitura ( www.teresopolis.rj.gov.br ) e no site da Leiloeira Oficial ( https://www.leiloesja.com.br ).

“Serão arrematados lotes de veículos automotores conservados e sucata inservível identificada e não identificada apreendidos ou removidos ao depósito municipal dentro do prazo de 60 dias, a contar da data do recolhimento, que não foram reclamados por seus proprietários no prazo legal”, explicou o secretário de Segurança Pública, Marcos Antônio da Luz, pontuando que as descrições dos lotes estarão disponíveis no Anexo I do edital.

Poderão oferecer lances nos leilões de veículos conservados, pessoas físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), e Pessoas Jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Sendo que somente poderão oferecer lances nos leilões de sucatas inservíveis identificadas e não identificadas pessoas jurídicas que operem nos ramos da siderurgia, fundição e/ou reciclagem.

Visitação dos Lotes

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados será nos dias 02 e 03 de maio, no horário das 9h às 16h, no Depósito Municipal (BR 116, KM 71, Três Córregos). Não haverá visitação nos finais de semana e feriados.

A visita prévia é um direito do licitante e lhe é assegurado o acesso a todas as informações necessárias à formulação dos seus lances. Os participantes que exercerem o seu direito de vistoria usufruirão de melhores condições para avaliar os lotes. Os participantes que não realizarem a visita prévia incorrerão em risco típico do seu negócio e não opor contra o Comitente para eximir-se de qualquer obrigação assumida no dia do Leilão.

Para participar

O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma eletrônica e deverá ser realizado com ao menos 24 horas de antecedência ao início do leilão, para análise dos dados e confirmação da participação. Para os interessados que desejarem participar do leilão presencial, o credenciamento será feito na sessão pública mediante apresentação do documento de identidade original com foto, CPF/MF e comprovante de residência.

Serviço:

Leilão de veículos apreendidos ou removidos

Data: 7 de maio (terça-feira)

Horário: 10h

Online: https://www.leiloesja.com.br

Presencial: Casa de Cultura Adolpho Bloch (Rua Tietê, nº 552 – Nossa Senhora de Fátima)