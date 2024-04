Ouvindo a necessidade dos trabalhadores que saem do trabalho no fim da noite e precisam do transporte público para a volta para casa, o Sincomércio solicitou à Viação Dedo de Deus a criação de uma linha especial, apelidada de "Novo Corujão". A proposta é que seja uma linha adicional para circulação no fim da noite, uma vez que o já conhecido "Corujão" circula já na madruga e início da manhã.Para conhecer os bairros de destino da maioria dos passageiros e os horários de maior demanda, a Viação Dedo lançou uma pesquisa online, disponível em bit.ly/novocorujao . A ideia é que os trabalhadores contribuam com a construção do itinerario e a definição do melhor horário para a circulação do "Novo Corujão", de forma que atenda ao maior número possível de passageiros.O prazo para respostas é até sexta-feira (26). Na próxima semana, depois da análise das informações, serão definidos e divulgados o horário e o itinerário do "Novo Corujão".