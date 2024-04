Concerto será o primeiro dos oito previstos na série Concertos de Gala em 2024 - Divulgação

Publicado 24/04/2024 14:19

No próximo sábado (27), o Centro Cultural Feso Pro Arte recebe a primeira apresentação musical da série de oito espetáculos dos Concertos de Gala, da Orquestra Feso Pro Arte (Ofesp). A apresentação será em quarteto de cordas e piano. O repertório contará com composições de Villa Lobos (Quarteto n.1), Mozart (Quarteto n.15), entre outras.

O concerto terá o formato de Música de Câmara, no qual pequenos grupos de músicos tocam juntos. A entrada é gratuita, como em todas as apresentações da Ofesp. Para retirar os ingressos, os interessados devem acessar o portal Sympla e fazer o cadastro para recebê-los on-line.

A abertura oficial da temporada da Orquestra Feso Pro Arte está prevista para o mês de julho. Em 2020, durante a pandemia, a Ofesp passou por reestruturações e quem assumiu a direção artística foi o músico Leonardo Pinto. Desde então a orquestra vem se apresentando com frequência, proporcionando uma nova vertente musical para a Pro Arte, com projetos sociais abertos ao público de diversas faixas etárias.

“A Orquestra Feso Pro Arte é a ponta do icebergue, ou seja, o produto final de toda uma estrutura musical oferecida pela Pro Arte. Temos o projeto de Musicalização Infantil; o projeto Música para Juventude, que reúne adolescentes com nível musical mais avançado e é ministrado por professores da Escola de Música da UFRJ; e, por fim, a Orquestra Feso Pro Arte, que trabalha a música profissional. Essa integração dos projetos também acontece quando a orquestra passa a integrar a temporada do Concertos de Gala”, disse o diretor Leonardo Pinto.