RJ para Todos em Bonsucesso foi a sexta edição em Teresópolis do programa do Governo do EstadoBRUNO NEPOMUCENO

Publicado 30/04/2024 15:13

Mutirão de cidadania e acolhimento social com 516 atendimentos gratuitos, o programa ‘RJ para Todos’ movimentou o bairro de Bonsucesso no último sábado (27). Resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Teresópolis, o evento reuniu equipes de vários órgãos estaduais e municipais a serviço da população na Praça Samuel Macário.



Pelo Governo do Estado, o Detran-RJ emitiu a 1ª e 2ª vias da carteira de identidade, a Fundação Leão XIII ofereceu a isenção de taxas para certidões de nascimento/casamento/óbito e da habilitação para casamento e a Receita Federal marcou presença pela primeira vez emitindo CPF. Também participaram da ação a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, com emissão da carteira de trabalho digital, e o Procon, com orientações gerais sobre direitos do consumidor. Voluntários também ofereceram serviços como corte de cabelo e recreação infantil e os agueiros da Cedae apoiaram a ação com a distribuição gratuita de água.



Servidores das secretarias municipais de Trabalho e de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizaram balcão de emprego e confecção da carteira de trabalho digital; acolhimento social, com inscrição e atualização do CadÚnico.



“Esta foi a sexta edição do RJ para Todos + Serviços em Teresópolis, desta vez atendendo a população do terceiro distrito com serviços muito importantes. É o Governo do Estado presente, perto de quem mais precisa. Parabéns a todos os servidores municipais, estaduais e aos profissionais envolvidos e muito obrigado à comunidade que abraçou esse grande evento de acolhimento social”, comentou Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro, agradecendo ao Governador e ao Secretário de Estado de Governo, André Moura, pelo atendimento à demanda de Teresópolis.