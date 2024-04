Senac Teresópolis tem vagas para cursos de artes, beleza, design e saúde - Reprodução

Publicado 30/04/2024 15:04

Já estão abertas as inscrições para o Degusta do Senac RJ, iniciativa que promove workshops gratuitos nas áreas de tecnologia da informação, beleza e bem-estar, moda, saúde e comunicação. Os workshops acontecem nas unidades Teresópolis e Petrópolis, com oportunidades para mais de 15 minicursos como os de Inteligência Artificial, Programação com Minecraft, Matrizes Pet: Colorimetria e Tingimento com Carinho, Estratégias de Mídias Sociais e Digitais, Design de Sobrancelhas, Técnicas de Contorno na Maquiagem, Skin Care Profissional, Barbearia Clássica e Inovadora, entre muitos outros.

Os participantes recebem certificado de conclusão ao final da atividade. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer a pré-inscrição pelo link https://bit.ly/Degusta_Senac . A unidade escolhida entrará em contato com o participante para confirmar a inscrição.

Unidade Teresópolis: Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 – Várzea



08/05| Mobgrafia (Fotografia com Celular)|19h

09/05| Enfermagem|9h

10/05| Skin Care Profissional|14h

13/05| Oficina de Horta em Vaso|19h

15/05| Técnicas Básicas de Cortes Femininos|19h

16/05| Técnicas de Contorno na Maquiagem|19h

Unidade Petrópolis: Rua Alfredo Pachá, 26 – Centro (em frente ao Palácio de Cristal)



06/05| Design de Sobrancelhas na Prática|18h30

06/05| Técnicas Básicas de Cortes Feminino|18h30

07/05| Criando Dashboard no Excel|18h30

08/05| Enfermagem|18h30

08/05| Programação com Minecraft|18h30

13/05| Aprenda a Depilar Profissionalmente|18h30

13/05| Barbearia Clássica e Inovadora|18h30

13/05| Estratégias de Mídias Sociais e Digitais|18h30

14/05| Conhecendo o Power BI|18h30

17/05| Alongamento de Cílios para Iniciantes|18h30